Источник: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить еще одну английскую команду. Как сообщает The Sun, португальский специалист рассматривает возможность сотрудничества с «Арсеналом». Он внимательно следит за ситуацией вокруг Унаи Эмери, который в последнее время оказался под ударом критики.

По данным источника, Моуринью готов возглавить «канониров», если поступит такое предложение. Ранее португалец отказывался от ряда предложений, чтобы вернуться к работе в Англии. Он хочет получить возможность стать первым тренером, который выиграет крупные трофеи с тремя разными английскими клубами. Ранее с «Челси» он побеждал в премьер-лиге, а с «МЮ» — в Лиге Европы.