«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» победил «Шеффилд Юнайтед» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Тэмми Абрахам, Бен Чилвелл, Тиагу Силва и Тимо Вернер. У гостей забил Дэвид Макголдрик.
«Челси» набрал 15 очков и занимает третье место. «Шеффилд» с одним очком на последнем месте.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 4:1 (2:1)
Голы: Макголдрик, 9 (0:1). Абрахам, 23 (1:1). Чилвелл, 34 (2:1). Тиагу Силва, 77 (3:1). Вернер, 80 (4:1).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Ковачич (Жоржинью, 71), Канте, Маунт, Вернер (Жиру, 87), Зиех, Абрахам.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Лоу, Болдок, Норвуд (Осборн, 62), Берге, Ландстрем, Макголдрик, Брюстер (Макберни, 63).
Предупреждения: Иган, 37. Берге, 75.
Судья: Мосс.
7 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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