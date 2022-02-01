«Челси» летом хочет бесплатно подписать Дембеле

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Лондонский клуб предложит 24-летнему игроку контракт, сообщает Sky Sports.

Срок нынешнего контракта вингера с «Барселоной» истекает в конце сезона, поэтому он имеет право уже сейчас вести переговоры о предварительном соглашении.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла договориться о трансфере Дембеле в другой клуб. Он останется в составе сине-гранатовых до лета, после чего покинет команду свободным агентом.