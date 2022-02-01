«Челси» летом хочет бесплатно подписать Дембеле
«Челси» летом хочет бесплатно подписать полузащитника «Барселоны»
«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Лондонский клуб предложит 24-летнему игроку контракт, сообщает Sky Sports.
Срок нынешнего контракта вингера с «Барселоной» истекает в конце сезона, поэтому он имеет право уже сейчас вести переговоры о предварительном соглашении.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла договориться о трансфере Дембеле в другой клуб. Он останется в составе сине-гранатовых до лета, после чего покинет команду свободным агентом.
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|2
|58-19
|48
|
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|8
|3
|48-18
|47
|
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|5
|6
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|
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|
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|
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|
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|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
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|
20
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|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
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|Г
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Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
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|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
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Габриэл Жезус
Манчестер Сити
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|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
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|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
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