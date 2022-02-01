«Вест Хэм» хочет продлить контракт с Соучеком

«Вест Хэм» начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Томашем Соучеком. Лондонский клуб готов заключить новое соглашение на четыре года, сообщает The Athletic.

26-летний чех может заключить соглашение до 2026 года.

Соучек выступает за «Вест Хэм» после своего перехода из пражской «Славии» в январе 2020. Томаш сразу же закрепился в основном составе «молотобойцев», забив 15 голов в 76 матчах за лондонский клуб.