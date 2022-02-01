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Сегодня, 19:40

«Вест Хэм» хочет продлить контракт с Соучеком

«Вест Хэм» хочет продлить контракт с чешским полузащитником
Иван Шитик
Корреспондент

«Вест Хэм» начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Томашем Соучеком. Лондонский клуб готов заключить новое соглашение на четыре года, сообщает The Athletic.

26-летний чех может заключить соглашение до 2026 года.

Соучек выступает за «Вест Хэм» после своего перехода из пражской «Славии» в январе 2020. Томаш сразу же закрепился в основном составе «молотобойцев», забив 15 голов в 76 матчах за лондонский клуб.

ФК Вест Хэм Юнайтед
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3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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 0 : 2
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Ман. Сити – Лидс
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15.12 22:30
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 0 : 1
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Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
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19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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