Бенитес близок к договоренности с «Эвертоном»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес близок к тому, чтобы возглавить «Эвертон», сообщает 16 июня Sky Sports. Специалист без работы с января, когда он покинул китайский «Далянь Йифан». Он может заменить Карло Анчелотти, который ушел в «Реал».

По данным источника, испанец — главный кандидат на эту должность. Ему уже предложена работа с командой, и переговоры проходят успешно.

61-летний Бенитес ранее тренировал «Ливерпуль» — принципиального соперника «Эвертона». Также он работал с «Вальядолидом», «Осасуной», «Эстремадурой», «Тенерифе», «Валенсией», «Интером», «Челси», «Наполи», «Ньюкаслом» и «Далянь Йифан». Двукратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы/Кубка УЕФА, победитель Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, обладатель Кубков Англии и Италии.