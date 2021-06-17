«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Эль-Нени

Полузащитник Мохамед Эль-Нени может продлить контракт с «Арсеналом». Как сообщает Football London, лондонский клуб начал переговоры с 28-летним египтянином еще в апреле.

Нынешний договор Эль-Нени рассчитан до июня 2022 года. Футболист с 2016 года выступает за «канониров».

В сезоне-2020/21 египетский полузащитник сыграл в 23 матчах чемпионата Англии и забил 1 гол.