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«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Эль-Нени

07:10

Полузащитник Мохамед Эль-Нени может продлить контракт с «Арсеналом». Как сообщает Football London, лондонский клуб начал переговоры с 28-летним египтянином еще в апреле.

Нынешний договор Эль-Нени рассчитан до июня 2022 года. Футболист с 2016 года выступает за «канониров».

В сезоне-2020/21 египетский полузащитник сыграл в 23 матчах чемпионата Англии и забил 1 гол.

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Евгений Козинов все материалы автора
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