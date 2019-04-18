Бартон отрицает, что избил тренера "Барнсли"

Главный тренер "Флитвуд Таун" Джоуи Бартон отрицает, что напал на коллегу из "Барнсли" Даниэля Штенделя после матча в третьем дивизионе чемпионата Англии. Британская полиция расследует дело Бартона, который имеет скандальную репутацию.

– Хочу сказать о предполагаемом инциденте после матча с "Барнсли", – цитирует AFP Бартона. – Я категорически отрицаю все обвинения.

Напомним, полиция подозревает Бартона в том, что он напал на Штенделя после игры в подтрибунном помещении и разбил ему лицо в кровь, выбив зуб.