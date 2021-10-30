Артета доволен победой «Арсенала» над «Лестером»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды над «Лестером» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
«В некоторых моментах мы очень хорошо защищали штрафную площадь. Были места на поле, которые мы сегодня не очень хорошо контролировали, но мне очень понравились характер и хладнокровие команды, с которым она поняла, что происходит и изменила динамику.
Эти игры — часть нашего сезона и часть того, что мы представляем из себя как команда. Мы не должны забывать это. Все время у нас должно быть стремление к тому, чтобы становиться лучше", — приводит слова Артеты BBC Sport.
«Арсенал» набрал 17 очков и занимает 5-е место в таблице АПЛ. У «Лестера» 14 очков и 8-я позиция.
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