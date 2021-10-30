В субботу, 30 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги «Юнайтед» не может победить уже четыре матча подряд: в последнем туре «МЮ» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 5:0. «Шпоры» в прошлой встрече не смогли забить в ворота «Вест Хэма» (0:1).

В прошлом сезоне в АПЛ команды обменялись победами: в первом круге «Тоттенхэм» разгромил «Юнайтед» 6:1, а во втором — уступил 1:3.

Следить за матчем «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.