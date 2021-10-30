«Манчестер Сити» дома проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) в матче тура чемпионата Англии. Хозяева играли в меньшинстве с 45-й минуты после удаления Ляпорта.
У победителей голы забивали Вильфрид Заа и Коннор Галлахер. «Пэлас» набрал 12 очков и занимает 13-е место. У «Сити» 20 очков и третья позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)
Голы: Заа, 6 (0:1). Галлахер, 88 (0:2).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу (Стерлинг, 78), Рубен Диаш, Де Брейне (Стоунс, 59), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Махрез, 78), Габриэл Жезус, Фоден.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте (Олисе, 85), Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).
Предупреждения: Айю, 27. Бернарду Силва, 45+5. Эдерсон, 45+6. Галлахер, 65. Гуаита, 86.
Удаление: Ляпорт, 45+2.
Судья: Марринер.
30 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».
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