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«Манчестер Сити» дома проиграл «Кристал Пэлас»

19:02
Футболисты &quot;Манчестер Сити&quot;. Фото Reuters
Футболисты &amp;quot;Манчестер Сити&amp;quot;. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) в матче тура чемпионата Англии. Хозяева играли в меньшинстве с 45-й минуты после удаления Ляпорта.

У победителей голы забивали Вильфрид Заа и Коннор Галлахер. «Пэлас» набрал 12 очков и занимает 13-е место. У «Сити» 20 очков и третья позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)

Голы: Заа, 6 (0:1). Галлахер, 88 (0:2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу (Стерлинг, 78), Рубен Диаш, Де Брейне (Стоунс, 59), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Махрез, 78), Габриэл Жезус, Фоден.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте (Олисе, 85), Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).

Предупреждения: Айю, 27. Бернарду Силва, 45+5. Эдерсон, 45+6. Галлахер, 65. Гуаита, 86.

Удаление: Ляпорт, 45+2.

Судья: Марринер.

30 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

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