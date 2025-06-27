Футбол
27 июня, 09:38

Хаби Алонсо: «Винисиус отлично сыграл против «Зальцбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру форварда мадридцев Винисиуса Жуниора в матче против «Зальцбурга» (3:0) в 3-м туре группового турнира клубного чемпионата мира.

24-летний бразилец забил гол и сделал результативную передачу.

Винисиус Жуниор после забитого гола.Два шедевра Винисиуса вывели «Реал» на «Ювентус», «Аль-Хиляль» обошел «Пачуку»

«Винисиус отлично сыграл. Я говорю не только о его голе и результативной передаче, но и о его самоотверженности в защите, о том, как он ввязывался в борьбу. Это позволило нам играть слаженно, а в атаке у него было больше свободы. Он хорошо врывался в свободные зоны и взаимодействовал с Гонсало Гарсией, который изматывал центральных защитников», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Реала».

«Реал» с первого места в группе вышел в плей-офф клубного ЧМ. Там команда Хаби Алонсо сыграет с «Ювентусом».

