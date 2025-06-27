Футбол
27 июня, 09:23

«Интер» установил рекорд по владению мячом в групповом турнире КЧМ-2025

Павел Лопатко

«Интер» показал самый большой процент владения мячом в групповом турнире клубного чемпионата мира-2025 — 80 в матче с «Урава Ред Даймондс» (2:1), сообщает ФИФА.

«Манчестер Сити» в игре с «Ювентусом» (5:2) добился показателя владения мячом 74 процента.

Средний показатель по итогам трех матчей группового этапа оказался лучшим у «Баварии» и «Манчестер Сити» — 71 процент. У «ПСЖ» — 70 процентов.

Групповой турнир клубного чемпионата мира завершился 27 июня, стали известны все участники плей-офф.

Футбол
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
