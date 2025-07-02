«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/4 финала клубного чемпионата мира 4 июля

«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» сыграют в 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 в пятницу, 4 июля. Матч пройдет на арене «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» в Орландо (штат Флорида, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.

04 июля, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Матчи 1/2 финала пройдут 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.