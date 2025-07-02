Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/4 финала

Матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 пройдут с 4 и 5 июля. «СЭ» публикует расписание.

Расписание четвертьфинала клубного ЧМ-2025

4 июля, пятница

22.00. «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)

5 июля, суббота

4.00. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

19.00. 5 июля. «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия);

23.00. 5 июля. «Реал» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).

В прямом эфире Клубный чемпионат мира можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. За ключевыми события встреч можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Матчи 1/2 финала пройдут 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля. Турнир проходит в США.