Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/4 финала
Опубликовано расписание четвертьфинала клубного чемпионата мира 2025
Матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 пройдут с 4 и 5 июля. «СЭ» публикует расписание.
Расписание четвертьфинала клубного ЧМ-2025
4 июля, пятница
22.00. «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)
5 июля, суббота
4.00. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
19.00. 5 июля. «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия);
23.00. 5 июля. «Реал» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).
В прямом эфире Клубный чемпионат мира можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. За ключевыми события встреч можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
Матчи 1/2 финала пройдут 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля. Турнир проходит в США.
