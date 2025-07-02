Футбол
2 июля, 11:00

Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей 1/4 финала

Опубликовано расписание четвертьфинала клубного чемпионата мира 2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей клубного чемпионата мира.
Фото Global Look Press

Матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 пройдут с 4 и 5 июля. «СЭ» публикует расписание.

Расписание четвертьфинала клубного ЧМ-2025

4 июля, пятница

22.00. «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)

5 июля, суббота

4.00. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

19.00. 5 июля. «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия);

23.00. 5 июля. «Реал» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).

В прямом эфире Клубный чемпионат мира можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. За ключевыми события встреч можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Матчи 1/2 финала пройдут 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля. Турнир проходит в США.

Футбол
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
