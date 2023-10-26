Савиола: «Барселоне» хватило последних минут в первом тайме для победы над «Шахтером»

Бывший форвард «Барселоны» Хавьер Савиола прокомментировал победу каталонцев над «Шахтером» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У нового тренера «Шахтера» будет очень хорошая команда с техничными игроками в составе. «Барселоне» в этой игре хватило тех последних минут в первом тайме», — цитирует пресс-служба УЕФА Савиолу.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Шахтер» находится на третьей строчке (3 очка).