Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:00

«РБ Лейпциг» — «Спортинг»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск

«РБ Лейпциг» сыграет со «Спортингом» в Лиге чемпионов 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мортен Юльманн, игрок ФК «Спортинг».
Фото Global Look Press

«РБ Лейпциг» сыграет со «Спортингом» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями встречи «РБ Лейпциг» — «Спортинг» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке.

В 6-м туре общего этапа ЛЧ «РБ Лейпциг» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1, а «Спортинг» уверенно победил «Лилль» — 2:0.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Спортинг

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Спортинг (Лиссабон)
Читайте также
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между РФ и США
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
Эксперт рассказал о признаках взлома аккаунта на «Госуслугах»
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Шахтер» — «Брест»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск
Кошмарная серия «Боруссии» закончилась увольнением Шахина. Почему молодой тренер не справился?
Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
«Реал» — «Зальцбург»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск
Все расклады Лиги чемпионов: кто уже в плей-офф, матч жизни для «Сити» и «ПСЖ», есть ли шансы у «Реала» на 1/8?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Шахтер» — «Брест»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости