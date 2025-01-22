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«РБ Лейпциг» — «Спортинг»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 22 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Матч «РБ Лейпциг» — «Спортинг» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов проходит в среду, 22 января. Начало игры в Лейпциге (Германия) на «Ред Булл Арене» — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «РБ Лейпциг» — «Спортинг» изучайте также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Спортинг

Смотреть игру в Лейпциге в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа запустит перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (с 23.00 мск).

В шестом туре общего этапа «Лейпциг» уступил «Астон Вилле» (2:5), а «Спортинг» — проиграл «Брюгге» (1:2).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Спортинг (Лиссабон)
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