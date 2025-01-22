«Шахтер» сыграет с «Брестом» в Лиге чемпионов 22 января

«Шахтер» встретится с «Брестом» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч состоится на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями встречи «Шахтер» — «Брест» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке.

В 6-м туре общего этапа ЛЧ «Шахтер» проиграл «Баварии» со счетом 1:5, а «Брест» победил «Штурм» — 2:1.

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