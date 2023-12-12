Оливер Торрес: «Севилья» должна обеспечить себе место в Лиге Европы»

Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса».

«Очевидно, когда прошла жеребьевка групп, мы надеялись, что именно эта игра решит наш выход в плей-офф. Но теперь перед нами стоит новая задача — обеспечить себе место в Лиге Европы. Мы знаем, что это значит для клуба и болельщиков. Нам нужно выйти на поле и продемонстрировать, что мы готовы к таким играм. Надеюсь, это будет поворотный момент, которого мы заслуживаем», — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.

Матч «Ланс» — «Севилья» пройдет 12 декабря во Франции и начнется в 20:45 мск. Испанцы только в случае победы смогут пробиться в плей-офф Лиги Европы.