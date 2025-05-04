Левандовски сможет сыграть с «Интером» в ответном матче полуфинала ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сможет сыграть с «Интером» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, сообщает AS.

По информации источника, форвард восстанавливается после повреждения подколенного сухожилия быстрее предполагаемых сроков и сможет провести на поле 25-30 минут. Однако, отмечается, что в матче точно не сыграет защитник Алекс Бальде.

Первая игра медлу командами завершилась вничью — 3:3. Ответный матч пройдет 6 мая в Милане. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.