5 мая, 19:15

Бастони — об ответной игре с «Барселоной»: «Мы выложимся на 200 процентов»

Сергей Ярошенко

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился настроем команды перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы потенциально в двух играх от того, чтобы поднять над головой трофей Лиги чемпионов, мы определенно выложимся на 110 процентов, мы выложимся на 200 процентов. Мы знаем, что мы в полуфинале. Это не то, что случается каждый год, мы очень хотим сыграть в этом матче, в наших рядах много энтузиазма и уверенности, и мы не можем дождаться завтрашнего вечера», — цитирует футболиста пресс-служба «Интера».

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:3. Ответный матч состоится 6 мая в Милане. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

