4 мая, 03:54

Артета — об ответном матче с «ПСЖ»: «Пришло время показать мужество «Арсенала»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы действительно хотели создать абсолютно другую атмосферу и энергетику для поездки в Париж. Однако мы создали много разочарования, гнева и недовольства. Сейчас пришло время показать наше мужество, нашу стойкость и использовать все эмоции, которые мы испытываем сейчас, чтобы выдать отличный матч и выиграть игру, чтобы пробиться в финал. Этот огонь в нашем сердце должен быть внутри всех нас. Пришло время проявить себя в Париже, показать великолепную игру и победить», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В первом матче лондонцы уступили со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 7 мая в Париже.

