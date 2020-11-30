Флик рассказал о сильных сторонах «Атлетико»
30 ноября 2020, 22:14
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» рассказал о сильных сторонах соперника.
«Атлетико» идет на втором месте в «Ла Лиге» и может занять первое, если выиграет свой матч в запасе, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Мы очень ждем этого матча. У «Атлетико» лучшая в «примере» оборона и вторая лучшая атака".
Матч «Атлетико» — «Бавария» состоится 1 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/
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