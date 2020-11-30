Флик рассказал о сильных сторонах «Атлетико»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» рассказал о сильных сторонах соперника.

«Атлетико» идет на втором месте в «Ла Лиге» и может занять первое, если выиграет свой матч в запасе, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Мы очень ждем этого матча. У «Атлетико» лучшая в «примере» оборона и вторая лучшая атака".

Матч «Атлетико» — «Бавария» состоится 1 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.