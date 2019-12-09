Дуглас Сантос: «Мечтаю добраться до финала Лиги чемпионов»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал об ожиданиях от игры с соперником.

— Не могу выделить кого-то конкретно, это важный матч для всех игроков. Это будет матч повышенной сложности. Мы ждем команду, которая захочет выиграть игру, они выступают дома при своих болельщиках. Но мы тоже хотим победить. Будем спокойно играть в свою игру, — отметит Сантос.- Команда должна быть спокойна. Это игра будет интенсивной. Нам важно победить.

— У вас родилась дочь. Это влияет на вас?

— Я приехал полностью сосредоточенным на работе. И хочу выполнить свою мечту — добраться до финала. Это тяжело. (Дмитрий Зимин)

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