УЕФА объявил претендентов на титул лучшего игрока года в Европе по итогам сезона-2019/20.

На награду претендуют полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его одноклубник, вратарь Мануэль Нойер.

Де Брейне в составе «Ман Сити» выиграл Суперкубок Англии и Кубок лиги, стал вторым в чемпионате, а в Лиге чемпионов добрался до четвертьфинала. Всего на его счету 44 матча, 15 голов и 22 передачи.

Левандовски и Нойер взяли с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии, а также выиграли Лигу чемпионов.

Левандовски провел 47 матчей, забил 55 голов и сделал 10 передач.

На счету Нойера 51 матч во всех турнирах из 52 проведенных «Баварией». Шесть раз в Лиге чемпионов он сыграл на ноль.

В голосовании за титул футболиста года принимали участие 80 тренеров клубов-участников группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). В их число вошел и «СЭ».

Победитель будет объявлен перед жеребьевкой Лиги чемпионов-2020/21 1 октября.