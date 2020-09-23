Де Брейне, Левандовски, Нойер — претенденты на титул игрока года в Европе
УЕФА объявил претендентов на титул лучшего игрока года в Европе по итогам сезона-2019/20.
На награду претендуют полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его одноклубник, вратарь Мануэль Нойер.
Де Брейне в составе «Ман Сити» выиграл Суперкубок Англии и Кубок лиги, стал вторым в чемпионате, а в Лиге чемпионов добрался до четвертьфинала. Всего на его счету 44 матча, 15 голов и 22 передачи.
? NOMINEES: 2019/20 UEFA Men's Player of the Year ?— UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020
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? @lewy_official
? @Manuel_Neuer
?? #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 1 October ? pic.twitter.com/AJ6qsY6gFo
Левандовски и Нойер взяли с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии, а также выиграли Лигу чемпионов.
Левандовски провел 47 матчей, забил 55 голов и сделал 10 передач.
На счету Нойера 51 матч во всех турнирах из 52 проведенных «Баварией». Шесть раз в Лиге чемпионов он сыграл на ноль.
В голосовании за титул футболиста года принимали участие 80 тренеров клубов-участников группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). В их число вошел и «СЭ».
Победитель будет объявлен перед жеребьевкой Лиги чемпионов-2020/21 1 октября.