УЕФА опубликовал итоги голосования журналистов и тренеров за титул игрока года в Европе. В жюри, определявшее лучших футболистов, вошли 80 тренеров клубов-участников группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). В их число вошел и «СЭ».

Как сообщалось ранее, тройку лидеров составили Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски и Мануэль Нойер (оба — «Бавария»). Победитель будет объявлен на церемонии 1 октября.

На данный момент известно, сколько очков набрали оставшиеся футболисты из первой десятки.

4. Лионель Месси («Барселона») — 53 очка, Неймар («ПСЖ») — 53 очка

6. Томас Мюллер («Бавария») — 41 очко

7. Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 39 очков

8. Тиагу Алькантара («Бавария») — 27 очков

9. Джошуа Киммих («Бавария») — 26 очков

10. Криштиану Роналду («Ювентус») — 25 очков