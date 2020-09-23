Месси и Неймар поделили 4-е место в голосовании за титул игрока года УЕФА, Роналду — 10-й
УЕФА опубликовал итоги голосования журналистов и тренеров за титул игрока года в Европе. В жюри, определявшее лучших футболистов, вошли 80 тренеров клубов-участников группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). В их число вошел и «СЭ».
Как сообщалось ранее, тройку лидеров составили Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски и Мануэль Нойер (оба — «Бавария»). Победитель будет объявлен на церемонии 1 октября.
На данный момент известно, сколько очков набрали оставшиеся футболисты из первой десятки.
4. Лионель Месси («Барселона») — 53 очка, Неймар («ПСЖ») — 53 очка
6. Томас Мюллер («Бавария») — 41 очко
7. Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 39 очков
8. Тиагу Алькантара («Бавария») — 27 очков
9. Джошуа Киммих («Бавария») — 26 очков
10. Криштиану Роналду («Ювентус») — 25 очков