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Анри: «Если «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, то нельзя защищаться с семью игроками»

15:53
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал игру «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты не можешь защищаться с семью игроками. Это невозможно, — приводит слова француза Daily Post. — Мне все равно, кто ты. Открыты крайние защитники, так что на поле практически три против одного или три против двух. У команды, которая выигрывает титулы — и тем более Лигу чемпионов, — атакующее трио действует лицом к мячу. Но сейчас они слишком открыты. Команды во Франции не могут взломать их, а «Манчестер Сити» смог. Почеттино иногда не может быть собой с этой командой».

«ПСЖ» занимает второе место в группе А Лиги чемпионов, набрав 8 очков в пяти матчах.

Дополнительная информация:

https://dailypost.ng/2021/11/25/you-wont-win-ucl-defending-with-seven-players-henry-warns-psg-over-messi-mbappe-neymar/

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Анна Горшкова все материалы автора

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