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Аканджи — о матче с «Брюгге»: «Мы не очень хорошо стартовали, поэтому для нас очень важна победа»

06:04
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Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге». Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 мск.

«На данный момент наша защита выглядит очень здорово. Лично у меня дела идут хорошо, и я хочу, чтобы это продолжалось. Схема в три или четыре защитника на меня не сильно влияет.

Мы не очень хорошо стартовали в Лиге чемпионов, поэтому для нас очень важна победа», — приводит слова Аканджи официальный сайт УЕФА.

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