Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Главный тренер сборной Боливии возглавит «Ботафого»

06:53
Теги:

Главный тренер сборной Боливии Сесар Фариас в ближайшее время может стать главным тренером «Ботафого». По информации Globo Esporte, 47-летний венесуэлец ждет одобрения, чтобы покинуть свою нынешнюю должность.

Контракт с бразильским клубом, за который выступает экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, будет рассчитан до 2021 года.

Федерация футбола Боливии пока не согласилось отпустить тренера в связи с тем, что впереди у сборной отборочные матчи ЧМ-2022, которые состоятся 12 и 17 ноября. Есть вероятность, что новый тренер прибудет в «Ботафого» только после этих игр.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир