Главный тренер сборной Боливии возглавит «Ботафого»

Главный тренер сборной Боливии Сесар Фариас в ближайшее время может стать главным тренером «Ботафого». По информации Globo Esporte, 47-летний венесуэлец ждет одобрения, чтобы покинуть свою нынешнюю должность.

Контракт с бразильским клубом, за который выступает экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, будет рассчитан до 2021 года.

Федерация футбола Боливии пока не согласилось отпустить тренера в связи с тем, что впереди у сборной отборочные матчи ЧМ-2022, которые состоятся 12 и 17 ноября. Есть вероятность, что новый тренер прибудет в «Ботафого» только после этих игр.