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Чемпионат Бразилии: лучшие финты сезона-2020/21

18:30
Полузащитник «Фламенго» Эвертон Рибейру. Фото Reuters
Полузащитник «Фламенго» Эвертон Рибейру. Фото Reuters

Чудеса техники от бразильских мастеров в прошедшем сезоне Серии А чемпионата Бразилии. В пятерку лучших попал вратарь «Коритибы» Вилсон, а лучшим признали полузащитника «Фламенго» Эвертона Рибейру.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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