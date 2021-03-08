«Палмейрас» выиграл Кубок Бразилии

Победителем Кубка Бразилии стал «Палмейрас». Во втором матче финала команда обыграла «Гремиу» (2:0). Первую финальную игру также выиграл «Палмейрас» — 1:0.

В составе победителей отличились Уэсли и Габриэл Менино. Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану вышел в стартовом составе у «Палмейраса» и был заменен на 75-й минуте.

Ранее «Палмейрас» стал победителем Кубка Бразилии, обыграл в финале «Сантос» (1:0).

Кубок Бразилии

Финал

Второй матч

«Палмейрас» — «Гремиу» — 2:0 (0:0)

Голы: Уэсли, 53, Менино, 84

Первый матч: 1:0