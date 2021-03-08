«Палмейрас» выиграл Кубок Бразилии
02:16
Победителем Кубка Бразилии стал «Палмейрас». Во втором матче финала команда обыграла «Гремиу» (2:0). Первую финальную игру также выиграл «Палмейрас» — 1:0.
В составе победителей отличились Уэсли и Габриэл Менино. Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану вышел в стартовом составе у «Палмейраса» и был заменен на 75-й минуте.
Ранее «Палмейрас» стал победителем Кубка Бразилии, обыграл в финале «Сантос» (1:0).
Кубок Бразилии
Финал
Второй матч
«Палмейрас» — «Гремиу» — 2:0 (0:0)
Голы: Уэсли, 53, Менино, 84
Первый матч: 1:0
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