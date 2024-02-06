Осимхен может пропустить матч Нигерии с ЮАР в полуфинале Кубка Африки

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен может пропустить полуфинал Кубка Африки против ЮАР.

Футболист не смог отправиться вместе с командой в город Буаке (Кот-д'Ивуар), в котором состоится игра. Пресс-служба сборной Нигерии сообщила, что 25-летний футболист испытывает проблемы со здоровьем.

Осимхен находится под наблюдением медицинского штаба национальной команды. В случае если состояние форварда улучшится, он присоединится к сборной во вторник.

Матч Нигерия — ЮАР состоится в среду, 7 февраля.

Виктор Осимхен забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах на Кубке Африки.