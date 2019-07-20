"Крылья Советов" поздравили Мболи с победой в Кубке Африки

"Крылья Советов" поздравили своего бывшего голкипера Раиса Мболи с победой в Кубке Африки. В решающем матче Алжир победил Сенегал со счетом 1:0.

"Поздравляем экс-голкипера "Крыльев" и вратаря сборной Алжира Раиса Мболи с завоеванием Кубка Африки! Также Раис был признан лучшим игроком финала", – написал официальный Твиттер самарского клуба.

33-летний вратарь выступал за "Крылья" в период с 2010 по 2013 годы. За это время он провел за самарцев 17 матчей.