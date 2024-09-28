Интервью представительницы танцев на льду из сильнейшей группы страны.

Дуэт Софьи Тютюниной и Матвея Грачева образовался неожиданно для болельщиков и сперва не вызвал особого интереса — танцевальные пары распадались одна за другой, и никто не делал ставки на новый дуэт, считая, что им предстоит еще много работы для достижения результатов. Однако спустя всего несколько месяцев совместных тренировок под руководством Александра Жулина пара ярко дебютировала на «Гран-при России», а вскоре попала на седьмое место чемпионата России. Такой взлет кажется ошеломляющим после короткого тренировочного периода, поэтому танцоры сразу заручились поддержкой болельщиков. В интервью «СЭ» Софья Тютюнина поделилась впечатлениями от контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, рассказала о сложностях в понимании танцев на льду и учебе на факультете культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ.

Хотелось бы, чтобы танец не просто состоял из определенного набора шагов

— Давайте поговорим о минувших контрольных прокатах — что запомнилось больше всего?

— Я была очень рада, что нас пригласили на контрольные прокаты и мы смогли принять в них участие. Изначально нас не включили в списки, уже позже позвали в Новогорск. Самое яркое воспоминание — это, конечно, именно выступление. Я также рада вернуться в Петербург: погода была потрясающая, мне удалось погулять, встретиться с подругами и посетить любимые места. У меня остались самые позитивные впечатления от прокатов, мы ощущали сумасшедшую поддержку, это было очень круто! Получили заряд мотивации для того, чтобы работать дальше и показывать чистые прокаты.

— Тема вашего произвольного танца — любовь, не самый редкий выбор музыки. Расскажите, в чем особенность вашего образа?

— Да, это далеко не редкий выбор. Все начинается с зарождения влюбленности, которая распускается как лепесток, а позже из осторожных чувств превращается в нечто более масштабное — любовь всей жизни. И приходит сумасшедшее счастье, растворение друг в друге. Но поскольку в жизни не может быть все идеально, в какой-то момент над нами сгущаются тучи, и на смену положительным эмоциям приходят тревога, переживание, страх потерять друг друга. В самом конце возникает катарсис — это наше последнее объятие в человеческом облике, после которого наши души, сплетясь вместе, улетают ввысь.

Я бы не сказала, что это какая-то феноменальная идея. Но в ней есть определенный вызов для нас — передать эмоции, чтобы зрители тоже прочувствовали их. Хотелось бы, чтобы танец не просто состоял из определенного набора шагов, но и чтобы атмосфера и магия вокруг нас распространялись как можно дальше. Это наша основная задача, мы работаем над ней. В этом сезоне мы почему-то очень долго подбирали музыку, в какой-то момент даже зашли в тупик. Александр Вячеславович [Жулин] предложил именно этот вариант и настоял на нем. В итоге мы получили позитивный отклик болельщиков на наш произвольный танец. Обсуждение происходит всей командой, а особенно мы проговариваем детальную историю танца в зале с хореографом. Потом задумка переносится на лед и выражается в движениях.

— Многие болельщики отметили, что вы стали лучше смотреться в паре, появилась скатанность. Сами ощущаете такой прогресс?

— Мне кажется, это один из самых важных аспектов танцев на льду. Скатанность приходит только со временем, после огромного количества часов, проведенных вместе на льду и в зале под руководством хореографов и тренеров. Очень приятно осознавать, что у нас с Матвеем за год получилось усовершенствоваться в этом аспекте. Конечно, мы еще далеки от высококлассного уровня партнерства, хотя, безусловно, стремимся к нему. Нет определенного количества часов, за которое можно прийти к совершенству, это индивидуальный вопрос. Мы с Матвеем стараемся развиваться и двигаться навстречу друг другу как можно скорее. К счастью, результаты уже заметны!

Я благодарна болельщикам и всем любителям фигурного катания, которые поддерживают нашу пару, эта любовь и поддержка чувствуется и очень помогает нам. Обожаю выходить на лед и ощущать энергетику, которая исходит от зрителей на трибунах, это просто сумасшедшие чувства. Не знаю, как буду жить без них после завершения карьеры. (Смеется.) Особенно хочется отметить нашу фан-группу, которую админы ведут в Telegram-канале. Девочки ездят с нами на все соревнования и громче всех поддерживают, у нас даже появился собственный баннер. Это безумно приятно, большое спасибо!

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Танцы на льду тяжело понять тем, кто не углубляется в тонкости фигурного катания

— Сейчас распространено мнение, что интерес к танцам на льду упал. Вы когда-нибудь замечали подобное?

— Мне кажется, что танцы на льду тяжело понять тем, кто не углубляется в тонкости фигурного катания. Одиночное и парное катание проще для восприятия, в нем больше экшена, отсюда и популярность. Но в последнее время я стала чаще слышать от совершенно разных людей, что танцы стали интереснее, за ними больше наблюдают, вглядываются в хореографию, изучают тонкости и детали. Для меня это необычно, ведь я привыкла к тому, что танцы всегда стоят за одиночным и парным катанием. В принципе, фигуристы в юном возрасте приходят в танцы именно из одиночного катания, его все проходят базово. С моей точки зрения, интереса в нашем виде хватает.

— Почему одиночное и парное катание проще для восприятия?

— Когда фигуристы прыгают или исполняют другие запоминающиеся элементы, зритель сразу считывает их и дает оценку: хорошо выполнено или нет. В танцах есть определенная задача — делать все шаги именно в программе, а не поодиночке. У нас нет отдельных элементов, на которых мы фокусируем внимание, ведь вся программа — это непрерывный танец.

— Достаточно ли хорошо, по твоему мнению, танцы на льду освещаются в СМИ?

— Это субъективный вопрос: СМИ про танцы пишут в разы меньше, нежели про другие виды фигурного катания. Но сами танцоры публикуют больше информации, чем одиночники и парники. Также стоит понимать, что о танцорах никогда не будет заголовка: «Танцевальная пара исполнила ультра-си твизл в 10 оборотов» — этим никого не удивишь.

— Некоторые спортсмены жалуются, что журналистов больше интересует личная жизнь фигуристов, нежели их спортивная деятельность.

— Личная жизнь как будто просто по своему факту существования интересует. Тем более когда спортсмены выбирают показывать это в социальных сетях. Конечно, зрители хотят узнать и увидеть больше, а для журналистов появляется больше зацепок. Мне нравится, когда интерес журналистов к спортивным аспектам проявляется через отражение личности фигуриста и его образа жизни, а тема любовных отношений тут совсем не в кассу.

— У вас есть какие-то табу на темы для обсуждения с журналистами?

— Как раз тема личной жизни. Я уже давно определила для себя, что об этом я ничего не отвечаю журналистам во имя своих же безопасности и спокойствия. Это также касается моих социальных сетей, где я раскрываю себя как отдельную единицу общества, а личная жизнь во всех своих проявлениях остается в чатах с подругами и семьей. Хотя я не исключаю факта возможных изменений в моей позиции в будущем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поддерживаю баланс умственного и физического труда

— Как удается совмещать учебу в МГУ и ежедневные тренировки?

— Когда я поступала в университет, у меня было много сомнений насчет того, справлюсь ли я с такой нагрузкой. Переживала, что какая-то из сфер моей жизни пойдет по наклонной, но сейчас у меня получается все совмещать. Безусловно, это требует много сил и дисциплины. Иногда после тренировок я не горю энтузиазмом ехать на пары, но понимаю, что в этом есть необходимость и делаю это по своему желанию. Мне хватает мотивации, чтобы учиться, и я делаю это как обычный студент, у меня нет никаких поблажек или привилегий.

Я посещаю не все пары, но стараюсь пропускать по минимуму, даже езжу в университет в перерыве между тренировками, благо они находятся близко друг от друга. Иногда получается договориться с преподавателем о том, чтобы дистанционно присутствовать на занятии или сдать задание позже. Рада, что занимаюсь не только фигурным катанием. Если бы это было так, мне кажется, я бы сошла с ума. (Смеется.) Так я поддерживаю баланс умственного и физического труда, это достаточно хорошо влияет на мою жизнь.

— Бывает, что преподаватели относятся к вам предвзято или отказываются идти навстречу?

— Есть много преподавателей, которые входят в мое положение и понимают, почему я отсутствую на зачете, почему он переносится и почему они вынуждены приезжать в другой день ради меня, чтобы принять этот зачет. Так делают далеко не все, есть строгие преподаватели, которым неважно, чем ты занимаешься в жизни помимо учебы. Но я понимаю, что это адекватные требования, под которые нужно подстраиваться.

— Как к вам относятся однокурсники? Поддерживают перед соревнованиями?

— У меня классная группа, я очень люблю ребят, с которыми учусь. Все знают, что я фигуристка, и многие следят за фигурным катанием. Бывает даже такое, что родители одногруппников болеют за меня! Иногда они передают мне: «Знаешь, а моя мама тебя знает!» Это очень забавно. Не помню, чтобы кто-то просил сфотографироваться, но думаю, что это к лучшему, ведь в университете я в первую очередь студент. Мне не нравится идея превозношения спортсменов, если честно. Но мои одногруппники меня поддерживают, всегда подсказывают, если я что-то пропускаю, все очень отзывчивые.

— Кем ты видите себя по окончании учебы?

— Я учусь на продюсера, у меня управленческая специальность. Сейчас меня вдохновляет идея стать продюсером, организатором массовых спортивных мероприятий.

— Видимо, тренерская деятельность вам не по душе?

— Я занимаюсь индивидуально с желающими и получаю от этого удовольствие, но у меня нет стимула становиться старшим тренером или собирать целую группу, даже в детстве не мечтала об этом. Я провожу занятия с детьми и взрослыми любителями, это распространенная практика среди спортсменов. В нашей стране фигурное катание сейчас достаточно популярно, поэтому есть много желающих научиться кататься для себя.