ISU нам в уши? Неужели российских фигуристов правда вернут

Расклады в преддверии решающего дня Совета Международного союза конькобежцев.

Неожиданно проходное заседание Совета ISU в Лозанне 27-28 сентября может ознаменоваться прорывом для России во зимних видах спорта в преддверии Олимпиады-2026. Федерация даже якобы готова обсудить допуск российских спортсменов. Насколько можно надеяться на успех?

Фальстарт (или сокровенное знание) Родниной

Необходимо разделять два сюжета. Первый — собственно обсуждение возвращения российских спортсменов на международную арену. Второй — заявление Ирины Родниной утром 27 сентября о том, что ISU уже принял решение вернуть наших юниоров.

Первое вполне может быть реальностью, хотя и ни к чему функционеров не обязывает. Обсудили — продлили. Состав органа не менялся, руководит ISU все еще южнокореец Ким, а не северокореец — представитель КНДР сразу решил бы все как надо. А при нынешнем Киме света в туннеле не просматривалось.

Второе похоже на «утку» или фальстарт, тем более что уважаемая Ирина Константиновна аргументировала информацию тем, что «юниоров допустили уже летом». Почему же они не выступают? Возможно, речь шла лишь о наделении квотой на юниорский «Гран-при» — но это ни на йоту не приближает к участию. У России и сейчас есть одна квота на взрослый чемпионат мира, и толку?

Если все же речь о триумфальном инсайде, то у Родниной крайне мощные источники. Так как даже гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган объяснил «СЭ», что вопрос еще даже не обсуждался на Совете ISU. И это логично — заседание начиналось днем 27 сентября, а Роднина выстрелила сенсационной новостью уже утром.

Источники «СЭ» крайне осторожно высказываются о перспективах — как минимум надо подождать конца заседания, а вообще — публикации коммюнике, которое обычно происходит через пару дней после завершения встречи.

Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поверить (не)возможно

И аргументов против возвращения России ну крайне много — поэтому пока вся история выглядит как чудо. То есть верить надо, рассчитывать не стоит — универсальная формула последних лет работает и здесь.

Не изменилось ничего в политическом поле — а даже самым наивным понятно, что ситуация в мировом спорте, особенно в тех федерациях, где рулят западные страны, завязана на украинскую тему. С чего бы вдруг менять позицию?

ISU — крайне инертная организация, которая никогда не отличалась какими-то взрывающими мировой истеблишмент инициативами. Представить, что именно ISU будет первой из зимних федераций, кто выйдет с инициативой вернуть россиян? Никто бы не поставил на это еще неделю назад.

Контраргумент — допустим, у нас появился фактор в виде Олимпиады и МОК, и Томас Бах надавил на федерации: мол, начинайте допускать, нам требуется показать инклюзивность в Милане. Мировым телевещателям нужны русские звезды — их мнение тоже важно. Но тогда почему федерация лыжных видов спорта FIS собралась на свое заседание в те же дни и отстранение России продлила? Речь идет про лыжи, где появление русских ну очень нужно виду спорта. Бах не дозвонился?

Есть совсем конспирологические версии вроде Большой Игры дяденек в кабинетах. Например, имело вес дело Валиевой. Например, гипотетически могла быть договоренность, что Россия простроит защиту фигуристки так, как она построила, а взамен получит ускоренное возвращение. Звучит как-то совсем дьявольски, и что это дало бы ISU? В общем, тоже версия так себе.

При этом коллега, автор Telegram-канала «Лапидарность» Влад Жуков даже говорит, что шансы на возвращение хорошие. Его слова да ISU в уши, но пока два с половиной года как раз было ощущение, что с перспективами все не так здорово. Конечно, у нас есть союзники — Армения, Венгрия, Грузия, не исключено, что страны, куда Россия отдавала спортсменов, потенциально должны быть лояльнее.

Но пока есть подозрение, что-то ли Совет ISU окажется обманкой, и мы сами себя от безысходности накрутили с пол-оборота, то ли Коган и Ко провернули такую дипломатическую работу, что надо встать и аплодировать стоя. Честно говоря, по всем закрытым и открытым источникам складывалась картинка, что тесного контакта с миром у ФФККР не было, и идею бороться за возвращение забросили.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если вернут — то как?

Попробуем поиграть в еще одну любимую игру — рассуждения о том, что еще не состоялось. Россия вернется, разумеется, не полноценно, но есть плюс: ISU регулирует сразу три вида спорта. Помимо фигурного катания это шорт-трек и конькобежный спорт.

Что точно — вряд ли России в полном объеме вернут все квоты. Как показал опыт МОК, массовое присутствие на Олимпиаде нейтралов, тем более на подиуме, международному комитету не нужно. На чемпионат мира если кто и поедет, то только по одному человеку/паре от вида. Представьте, какой тогда в Омске будет саблезубый чемпионат России!

Другое дело, что сейчас ISU анонсирует много дополнительных отборочных турниров — Nebelhorn Trophy и еще один квалификационный турнир, где можно дозаработать лицензии. Возможно, они станут единственными опциями для россиян и белорусов — если нас вернут с сезона-2025/26. По опыту других федераций возвращение должно произойти сразу, но организацию подачи заявок на нейтральный статус, создание комиссии, рассмотрение можно затянуть по желанию на любое время, хоть до марта, хоть до следующей осени.

И что особенно обидно — даже если возвращение случится, многие российские фигуристы, от Марка Кондратюка из ЦСКА до Камилы Валиевой и других (не будем подсказывать) вряд ли смогут беспрепятственно попасть на Олимпиаду и чемпионаты мира. Поэтому, спортсмены, если вы решили не закрывать для себя возможности для возвращения — следите за соцсетями и своими лайками. Стукачи будут работать профессионально.