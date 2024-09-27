Решение по гранту Загитовой объявят в декабре. Фигуристка жалуется на хейтеров и эмоциональное выгорание

Выделят ли олимпийской чемпионке средства на шоу?

Президентский фонд культурных инициатив принял заявку фигуристки Алины Загитовой на грант в размере 74,7 миллиона рублей на создание шоу «Алые паруса». Решение будет объявлено в декабре.

«На данный момент заявка успешно прошла валидацию и поступила на экспертизу. Дальнейшую ее судьбу определят независимые эксперты», — сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций фонда.

Нюанс заключается в том, что спортсменка попросила оплатить ледовый спектакль полностью. В ее заявке было указано: запрашиваемая сумма — 74 798 618 рублей, софинансирование — 0,00 рубля. А обычно, как сообщили в фонде, основные расходы все же лежат на организаторах мероприятий.

«Объем собственных средств (привлекаемых ресурсов) является одним из десяти критериев, по которым оценивается каждый проект. Наличие софинансирования не является обязательным для участия в конкурсе, но средний уровень собственного вклада авторов проектов за 3,5 года работы фонда составляет более 80 процентов от общей суммы выделенных средств», — отметили в департаменте коммуникаций.

Благодаря шоу Алина рассчитывает приобщить молодое поколение к русской литературе, культуре и спорту, а также «подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода».

Решение — за экспертным советом

Финальное решение по заявке Загитовой будет приниматься экспертным советом. В него входят такие люди, как Игорь Матвиенко, Сергей Безруков, Дмитрий Бертман, Сергей Лукьяненко, Василий Церетели и другие. Как отметил хореограф Илья Авербух, олимпийскую чемпионку ждет очень сложная система прохождения этапов.

«В гранте всегда есть градация, сколько именно ты непосредственно как организатор вносишь, чтобы этот проект был. Это, как правило, должно быть вполовину больше той суммы, которую ты запрашиваешь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было. Но в любом случае все обращаются, потому что фонд — это сейчас такая организация, которая поддерживает многих», — приводит слова Авербуха ТАСС.

При этом, по словам хореографа, Алина просит не такую большую сумму — на организацию крупного шоу необходимо намного больше средств. «Но вопрос в том, что нужно еще искать свои деньги», — резюмировал специалист.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хейт в соцсетях

Отсутствие софинансирования в гранте на этой неделе бурно обсуждалось в медиапространстве. В большинстве своем в негативном ключе. Загитова долго молчала, но в конце концов ответила хейтерам. Нули в соответствующих графах фигуристка объяснила тем, что прежде у нее не было опыта участия в подобных конкурсах.

«Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении. Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина», — написала Алина в своем Telegram-канале.

Затем фигуристка отправилась на шоу в Сочи и призналась, что наконец-то пришла в себя после огромного количества полученного негатива. А по возвращении в столицу пожаловалась на усталость и рассказала об эмоциональном выгорании.

«Я прилетела в Москву после гастролей. Я чуть-чуть устала, и у меня случилось так называемое выгорание. В эти моменты самое важное — заземлиться. Понять, что хочет твое тело, и отдохнуть», — сказала Алина в Telegram-канале.

Фото Мария Успенская, «СЭ»

Загитовой посоветовали купить огнетушитель

Известный комментатор Дмитрий Губерниев не смог не отреагировать на слова фигуристки о гранте. Он, как всегда, с иронией предложил ее фанатам жертвовать деньги на проект олимпийской чемпионки.

«Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Загитовой. Это тот самый случай, когда надо помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу состоится. Алина рассчитывала, что все поддержат ее, а все и хотели поддержать! Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «Гоните деньги, старые сволочи», — сказал спортивный обозреватель Metaratings.

Также Губерниев пошутил и по поводу слов Загитовой об эмоциональном выгорании.

«Может, у нее просто курица сгорела какая-нибудь запеченная на кухне, и она почувствовала выгорание. Это надо спрашивать у Алины, какое выгорание она почувствовала, прилетев откуда-то в Москву. Пусть купит огнетушитель», — приводит слова журналиста Sport24.