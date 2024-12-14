Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:00

Пятилетняя фигуристка с песней про Святую Русь и вручение кольца на льду. Как прошли показательные в Минске

Пятилетняя фигуристка Даника Иванова поставила номер под «Матушка-земля»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Яков Зенько сделал предложение Илоне Петровой, 5-летняя Даника Иванова поставила номер под песню «Матушка-земля».
Фото Скриншот видео
Репортаж с финального шоу Кубка Содружества.

В столице Белоруссии (или Беларуси, любое из этих слов вызывает бучу в комментариях) подошел к концу Кубок Содружества. Формально международный турнир, на котором выступали несколько десятков россиян и белорусов, несколько китайских танцевальных пар из российских школ, дети из Казахстана и Узбекистана и загадочный латвиец, которого по протоколам вычислить было невозможно.

Круто, что организаторы закрывали турнир показательными выступлениями — на такой колорит хотелось посмотреть своими глазами. Гала-шоу даже в России редкость, их проводят на чемпионатах страны и мемориале Панина-Коломенкина. И всё. ISU ангажирует фигуристов на показалки на всех этапах «Гран-при» — вот и интересно было сравнить минский подход и западный.

Детский патриотизм

Начали ведущие со сцены у бортика в стиле фестиваля «Славянский базар»: «Шесть ярких дней прошли»... и уже хотелось мысленно добавить что-то про лучи перламутра или новогоднее волшебство. Но изумрудных рек не было — конферанс оказался сдержанным по сравнению с Россией. Выступления, кстати, транслировались на национальном канале «Беларусь 5». Где вы в Америке видели, чтобы показалки транслировались по такому телевидению? Не «Беларуси 5», естественно, а NBC.

Петр Гуменник. Русский фигурист выиграл международный турнир под национальным флагом. Это предвестник возвращения?

Репертуар такой и правда на международных соревнованиях не услышишь. Например, уже через пять номеров включили олимпийскую песню Лосяша из «Смешариков», разогревал Лосяша Витас с «Потолком ледяным». Но некоторые ребята старались и зажигать и не стеснялись добавить секса. Ксения Фадеева, Анастасия Сидоренко — спасибо им за стиль и обтягивающую одежду. Козловский, но Георгий, тоже поднял зал.

И все же главной звездой стала самая молодая фигуристка вечера — 5-летняя (!!) Даника Иванова. Во-первых, выбор музыки — русский хит с элементами этники «Матушка-земля». Неизвестно, принимала ли сама Даника решение о выборе музыки, но слова там такие, и многие наверняка слышали эту песню:

— Матушка-земля, белая березонька,
Для меня святая Русь, для других занозонька.

Этакий Shaman на минималках. Тем не менее, песня узнаваемая, и Даника отплясывала под нее и даже исполняла прыжки весьма старательно.

Гуменник сосредоточен

Чтобы сделать ISU и Малинину совсем завидно, в конце первого отделения на льду прямо в центральном круге вбрасывания еще и произошло предложение руки и сердца. Поженятся (судя по всему) тренеры команды Golden Family Яков Зенько и Илона Петрова. Плюс одна фэмили, так сказать. У нас таких церемоний вообще не помню — хотя женятся будто все кому не лень.

Третье событие как раз оказалось скорее неприятным. Во время проката Марии Мазур одной из девушек на центральной трибуне стало плохо. Смею уверить — не из-за проката Мазур, она каталась классно. Врачи среагировали быстро — и вывели зрительницу.

Закрывал программу Петр Гуменник. Он говорил, что будет думать, какой показательный поставить для Минска — но в итоге поставил на надежность и откатал «Авангард» из турнира шоу-программ. Здесь лучше смотреть, чем что-то говорить.

Но давайте отметим для протокола: за пять дней до жеребьевки чемпионата России Петр без основного тренера остается в Минске на день поделать лабораторные и выступить в показательных, а не едет выходить на пресловутый пик формы в родной Питер. Его уважение к зрителям заслуживает уважения.

В утреннем разговоре с «СЭ» Гуменник в шутку приглашал на турнир Илью Малинина — наверное, действительно еще одного топового российского фигуриста на турнире не хватило. Из Москвы доехать всего несколько часов. Наверное, федерация могла отрядить под сотрудничество с белорусами если не Кондратюка, то условного Сарновского. Ну и взрослых еще из пары стран не хватило.

Петр Гуменник. «Шансы наших на международную арену? Где-то между 0 и 1». Российский фигурист-математик шутит и троллит американца Малинина

Кстати, будет и второй Кубок Содружества в сезоне — уже в России. Конечно, эти турниры пахнут Играми БРИКС и условностью международного представительства. Но стоит ли на этом концентрироваться. Если есть люди и организации, готовые их проводить (а все стенды были в Минске заклеены спонсорами), почему бы спортсменам не получить лишнюю соревновательную практику, а зрителям не насладиться прокатами? Фигуристы и так соревнуются раз 6-7 в году.

Фигурное катание
Читайте также
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Апелляционная инстанция подтвердила штраф по делу о дискредитации ВС РФ Ивлеевой
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
В ГД собираются внести законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
Минобороны сообщило о 37 уничтоженных украинских БПЛА над регионами России
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Щербакова вышла на лед впервые после травмы. В марте она перенесла три операции на голеностопе

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости