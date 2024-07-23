Валиева впервые выступила после дисквалификации. Возвращение совпало с новыми слушаниями в CAS

Звездная одиночница исполнила близ Сочи несколько одинарных акселей и двойных прыжков — большего от нее не требовалось.

Это свершилось — чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева снова выступает. Причем не пришлось даже ждать окончания дисквалификации — после долгих консультаций с юристами спортсменку все-таки пригласили стать участницей спектакля Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Шоу ставят в Сочи Парке на федеральной территории «Сириус» рядом с Адлерским районом Сочи. Выступления проходят с 12 июня, однако прокат 22 июля был особенным, ведь впервые с прошлой зимы на льду появилась Камила. Любопытно, что параллельно в Лозанне Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию Канады по пересмотру результатов командного турнира Олимпийских игр в Пекине, напрямую связанную с делом Валиевой.

Навка и Валиева возобновили сотрудничество

В январе была подведена пусть не окончательная, но судьбоносная черта в саге о допинговом деле Камилы Валиевой. Фигуристка была названа судом виновной и получила максимально строгое наказание — четыре года дисквалификации. Отсчет был с момента пробы на предолимпийском чемпионате России в декабре 2021 года, когда у фигуристки обнаружили триметазидин. А срок дисквалификации завершится в декабре 2025 года. Все результаты спортсменки с декабря 2021-го по январь 2024-го аннулировались, а выходить на лед с начала текущего года она уже не имела права. Причем было непонятно, касаются ограничения только соревнований или в том числе ледовых шоу. Так или иначе, в гастрольном туре группы Этери Тутберидзе Валиевой не было. Исчезла Камила и с афиш проектов Татьяны Навки, с которой сотрудничает уже не первый год.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не было Валиевой даже на премьере «Истории любви Шахерезады» в родной для нее Казани в конце марта. Не стал приглашать в свои новые проекты Камилу и Илья Авербух. Однако в конце весны Валиева обратилась за консультациями в РУСАДА с просьбой прояснить возможность участия в коммерческих ледовых шоу. Обращались к юристам и представители шоу Навки. Судя по всему, ближе к лету бюрократические моменты были улажены и дисквалифицированной спортсменке дали зеленый свет на участие. Заявили фигуристку еще в мае, причем сразу в два проекта. По планам, помимо «Руслана и Людмилы» в Сочи, Камилу стоит ждать и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» по повести Гоголя. Тем не менее премьерного показа именно с Валиевой зрителям пришлось ждать до конца июля, хотя показывают в «Сириусе» шоу Навки еще с 12 июня.

Ведущий не стал уточнять, какие титулы у Валиевой

Камила выступает в «Руслане и Людмиле» не как одиночница, а с партнером. Им на этот раз стал серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт. Шоу имеет большой коммерческий успех, появление же Валиевой и вовсе практически гарантировало аншлаг. И хотя за пару дней еще оставались в продаже свободные билеты даже на первые ряды, ближе к дате спектакля все доступные места были выкуплены. В первые минуты выступления казалось, что фигуристка немного нервничает, однако затем она пришла в себя и с учетом заметного перерыва откатала вполне неплохо. Несколько одинарных акселей и двойных прыжков — большего от Камилы никто и не требовал. При этом было видно, что многие зрители пришли именно ради прославленной спортсменки, и Камила Валиева почтила их внимание, обратившись к болельщикам по окончании шоу.

«Я безумно рада вернуться на лед. Спасибо вам за такую поддержку, что вы здесь, поддерживаете, любите, даете нам энергию. Конечно же, хочу сказать огромное спасибо коллективу, потому что это самые добрые, лучшие люди, с которыми я могла вернуться на лед. Я всех очень люблю. Очень скучала и надеюсь, дальше будет только лучше», — сказала Валиева.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако в воздухе продолжал висеть вопрос о возможных последствиях хода с приглашением Валиевой и ее текущего статуса. К примеру, ведущий не стал объявлять титулы спортсменки, назвав ее аккуратно «чемпионкой наших сердец». А в Лозанне практически в то же время, пока близ Сочи выступала Камила, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию Канады на распределение медалей олимпийского командного турнира. Напомним, что после дисквалификации Валиевой Россия опустилась на третье место.

Перетерпеть дисквалификацию и попытаться вернуться

Существовал и такой вариант пересчета итогов, при котором бронза доставалась бы сборной Канады, — вся разница в методике подсчета баллов командника. На нюансы этого регламента и подается апелляция. Один из претендентов на награды Александр Галлямов даже дерзко пошутил насчет выбранной даты слушаний в Швейцарии. Известный своей активностью в телеграме фигурист отметил, что 22 июля отмечается Всемирный день мозга.

«Какая ирония. Посмотрим, соответствует ли», — написал он, прикрепив к посту соответствующее изображение из известного мема. Галлямов уже потерял по итогам разбирательств по делу Валиевой статус олимпийского чемпиона, рискует потерять и медаль в принципе, поэтому эмоции вполне объяснимы. А вот саму Камилу итоги этого суда волнуют лишь косвенно — она призером ОИ уже не станет ни при каких обстоятельствах. Для нее теперь главное — перетерпеть дисквалификацию и попытаться вернуться. Неизвестно, будет ли у нее такое желание, но, судя по всему, участие в шоу Навки не помеха.

По крайней мере, так утверждает спортивный юрист Анна Анцелиович. По ее словам, правила дисквалификации не распространяются на коммерческие мероприятия. Однако важный нюанс в том, насколько допустимо считать коммерческим шоу, для реализации которого запрашивался грант на 58,5 млн рублей у Президентского фонда культурных инициатив. Появление Камилы в проекте с государственным участием может иметь уже совсем иную интерпретацию. Одно можно сказать точно — в безопасности другие участники шоу «Руслан и Людмила». Так как Камила не исполняла на нем функции спортсменки, взаимодействие с ней не несет никаких рисков.