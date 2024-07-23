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Сегодня, 09:15

Дикиджи проиграл спор о пятерных, но сохранил себя для сезона

Дикиджи отказался от попыток исполнить пятерной прыжок
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Самый амбициозный фигурист страны отказался от пятерного прыжка.

Попытка пятерного сальхова от серебряного призера чемпионата России не увенчалась успехом. Владислав Дикиджи отказался от выполнения уникального элемента и проиграл спор Александру Галлямову. Разбираемся, какой контент нам ждать от Влада в сезоне.

Владислав Дикиджи. Российский фигурист поспорил, что прыгнет пятерной прыжок. Реально ли это?

В чем заключался спор с Галлямовым?

Владислав Дикиджи стал настоящим прорывом в мире российского фигурного катания: его техника настолько хороша, что позволяет с легкостью выполнять многооборотные прыжки на льду. Такие способности позволили ученику Олега Татаурова составить серьезную конкуренцию многим титулованным фигуристам. Например, Евгению Семененко (двукратному чемпиону России) и Петру Гуменнику (победителю финала «Гран-при России»). Владислав поднимался на пьедестал каждого старта своего первого взрослого сезона.

В межсезонье, когда спортсмены активно улучшают свои навыки и пробуют новое, Владислав поспорил с чемпионом мира в парном катании Александром Галлямовым. Дикиджи утверждал, что до конца лета сможет первым в мире чисто исполнить пятерной прыжок. «Я верю в него, и у него обязательно получится», — говорил Александр. Увы, эксперимент оказался неудачным, хотя талантливый одиночник очень старался.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дикиджи — второй Малинин

Первым шагом к изучению пятерного стала попытка квакселя — прыжка в четыре с половиной оборота. У Владислава получилось повторить коронный прыжок американского гения Ильи Малинина, хоть и с небольшим недокрутом. Тогда болельщики действительно поняли, что наш фигурист настроен серьезно и отступать не намерен. Владислав открыто говорит, что хочет соперничать с королем квадов Ильей Малининым: «Думаю, пока что аксель Малинина лучше. Но я буду его догонять, и, может быть, сделаю лучше!» — делился Дикиджи.

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После того как ISU опубликовали стоимость пятерных прыжков, Дикиджи выложил видео со своей попыткой сальхова в пять оборотов. Исполнение не было удачным — недокрут, приземление «на ход вперед» и падение, за такой элемент в программе спортсмен в лучшем случае может рассчитывать на 7 баллов, а это меньше стоимости тройного акселя.

Исполнять квинт в сезоне Владислав не намерен: «Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему свое время». Главной целью для себя фигурист ставит увеличение количества четверных в произвольной программе: «Для пятерного нужно очень много усилий, поэтому это будет тяжеловато. Не буду загадывать, в приоритете все-таки собрать больше четверных в произвольной программе».

Спор с Галлямовым проигран, но Александр продолжает поддерживать товарища в своем Telegram-канале: «Вопросов к нему нет и быть ни у кого не может! Если кто у нас это и сделает в ближайшее время, то именно он. Думаю, что все получили свои профиты. А я все-таки буду жалеть, что не проиграл этот спор».

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что обсуждать попытку пятерного бессмысленно: «Лучше сначала исполнить аксель в 4,5 оборота, который Дикиджи, как он говорит, тренирует. Интересно будет, если он действительно сделает его».

Хоть пятерной прыжок в ближайшем сезоне мы не увидим, но точно уверены, что Дикиджи будет удивлять чистым катанием и совершенствовать четверные прыжки, в том числе и аксель.

Мария Кравченко

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Владислав Дикиджи
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