Дикиджи проиграл спор о пятерных, но сохранил себя для сезона

Самый амбициозный фигурист страны отказался от пятерного прыжка.

Попытка пятерного сальхова от серебряного призера чемпионата России не увенчалась успехом. Владислав Дикиджи отказался от выполнения уникального элемента и проиграл спор Александру Галлямову. Разбираемся, какой контент нам ждать от Влада в сезоне.

В чем заключался спор с Галлямовым?

Владислав Дикиджи стал настоящим прорывом в мире российского фигурного катания: его техника настолько хороша, что позволяет с легкостью выполнять многооборотные прыжки на льду. Такие способности позволили ученику Олега Татаурова составить серьезную конкуренцию многим титулованным фигуристам. Например, Евгению Семененко (двукратному чемпиону России) и Петру Гуменнику (победителю финала «Гран-при России»). Владислав поднимался на пьедестал каждого старта своего первого взрослого сезона.

В межсезонье, когда спортсмены активно улучшают свои навыки и пробуют новое, Владислав поспорил с чемпионом мира в парном катании Александром Галлямовым. Дикиджи утверждал, что до конца лета сможет первым в мире чисто исполнить пятерной прыжок. «Я верю в него, и у него обязательно получится», — говорил Александр. Увы, эксперимент оказался неудачным, хотя талантливый одиночник очень старался.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дикиджи — второй Малинин

Первым шагом к изучению пятерного стала попытка квакселя — прыжка в четыре с половиной оборота. У Владислава получилось повторить коронный прыжок американского гения Ильи Малинина, хоть и с небольшим недокрутом. Тогда болельщики действительно поняли, что наш фигурист настроен серьезно и отступать не намерен. Владислав открыто говорит, что хочет соперничать с королем квадов Ильей Малининым: «Думаю, пока что аксель Малинина лучше. Но я буду его догонять, и, может быть, сделаю лучше!» — делился Дикиджи.

После того как ISU опубликовали стоимость пятерных прыжков, Дикиджи выложил видео со своей попыткой сальхова в пять оборотов. Исполнение не было удачным — недокрут, приземление «на ход вперед» и падение, за такой элемент в программе спортсмен в лучшем случае может рассчитывать на 7 баллов, а это меньше стоимости тройного акселя.

Исполнять квинт в сезоне Владислав не намерен: «Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему свое время». Главной целью для себя фигурист ставит увеличение количества четверных в произвольной программе: «Для пятерного нужно очень много усилий, поэтому это будет тяжеловато. Не буду загадывать, в приоритете все-таки собрать больше четверных в произвольной программе».

Спор с Галлямовым проигран, но Александр продолжает поддерживать товарища в своем Telegram-канале: «Вопросов к нему нет и быть ни у кого не может! Если кто у нас это и сделает в ближайшее время, то именно он. Думаю, что все получили свои профиты. А я все-таки буду жалеть, что не проиграл этот спор».

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что обсуждать попытку пятерного бессмысленно: «Лучше сначала исполнить аксель в 4,5 оборота, который Дикиджи, как он говорит, тренирует. Интересно будет, если он действительно сделает его».

Хоть пятерной прыжок в ближайшем сезоне мы не увидим, но точно уверены, что Дикиджи будет удивлять чистым катанием и совершенствовать четверные прыжки, в том числе и аксель.

Мария Кравченко