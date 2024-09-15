Сексуальная красотка осуществила мечту с Тутберидзе. Как прошел первый день контрольных прокатов сборной России

Знаменитого тренера выловила блогер-миллионщица, а наследие СССР сопротивляется засилью Элвиса Пресли.

В Санкт-Петербурге официально стартовал российский сезон в фигурном катании. Что главного произошло в субботу в «Юбилейном» — в обзоре «СЭ».

Незвенящая форма девушек

И в этом нет ничего внезапного. Середина сентября, до больших стартов больше месяца, если не считать питерский мемориал Панина-Коломенкина. Тем не менее, бросились в глаза ошибки одиночниц — лишь одна из девяти участниц исполнила все прыжки чисто, и это Анна Фролова. Ее и можно считать победительницей короткой программы наряду с Аделией Петросян и ее чистым тройным акселем при степ-ауте на каскаде и Александрой Трусовой, чьи компоненты наверняка могли бы компенсировать ошибку на каскаде.

Приз за самый сильный образ уходит Алине Горбачевой, которая неожиданно попробовала сыграть чистую злодейку — Беллатрису Лейстрейдж из «Гарри Поттера».

Русская музыка

Третий год международных стартов — и нельзя сказать, что русская музыка стала трендом, но проникать в плейлисты она продолжает. Пара Мухортова/Евгеньев выступила под Елену Ваенгу, не удивил выбором русскоязычной «Синей вечности» Дмитрий Алиев, Роман Савосин изображал ямщика под Ивана Реброва, Акатьева катала «Маскарад», но это все. Выделилось же на фоне общего засилья Элвиса Пресли в танцах выбор Анны Щербаковой и Егора Гончарова — «Косил Ясь конюшину» от «Песняров». Строго говоря, музыка тоже не русская, а белорусская, но назовем это удобным словом «наша». Вот такого выбора нашему фигурному катанию не хватает.

Впрочем, никто не спорит, что стильная подача зарубежных тем тоже влюбляет. «Убить Билла» с откровенным костюмом Александры Бойковой вместе с Дмитрием Козловским было приятно смотреть — видно вложенную душу. И жаль, что это не видят зарубежные зрители вживую. Приз за лучший костюм — однозначно.

Презентация чемпионата России в Омске

Классная акция от федерации и оргкомитета главного турнира года — презентация чемпионата России в декабре 2024 года в Омске. Ее устроили в холле «Юбилейного» в перерыве между программами мужчин и пар. На красивый стенд подошли олимпийская чемпионка Анна Щербакова и гендиректор ФФКР Александр Коган. Оба звали на турнир, презентовали слоган «Омск, ты просто космос!» и объявили об открытии специального сайта с билетами. За первые два часа выкупили 1500 штук.

— Я сама не раз выступала на G-Drive Арене и могу сказать, что это просто космическая арена, которая всегда очень нравится и зрителям, и спортсменам. Чемпионат России — это очень важный и удачный для меня старт, с него началась моя большая карьера в фигурном катании. С огромной радостью буду рассказывать больше об этом замечательном турнире нашим болельщикам, — сказала Щербакова в микрофон толпе болельщиков.

А я вот о чем задумался — как символично будет, когда Акатьева откатает в Омске, столице Белой России и Гражданскую войну, свою произвольную в роли жены Колчака под музыку из фильма «Адмиралъ».

Третий год изоляции

Хотя на два дня контрольных прокатов было продано 8 из 8,6 тысяч билетов, ощущение все более звонкой тишины на трибунах не покидает. Даже фанаты Трусовой это не изменили. Вроде те же лица в фойе, те же люди с бейджами мило смеются в курилке. Но понимаешь — в этом нет движения, драйва, нерва. Но что сделать — непонятно. Видимо, ничего. Просто запасаться жиром и пережидать.

Тренер Максим Ставиский по этому поводу сказал привычно хлестко:

— Насколько я слышал, девочки отвалялись, у парников интересно было смотреть на Косторную/Куницу, Хабибуллину/Княжук, Мишину/Галлямова, Бойкову/Козловского. Остальные — нет, не интересно. Парни у нас сейчас хорошие. В танцах — нормально, все стараются выделиться, не были одинаковы.

— Нет ощущения на третий год изоляции... вторичности событий, что ли?

— Там, за рубежом то же самое. Без нас им тоже тухло.

— Даже в танцах?

— Да, неинтересно уже это смотреть. Нам — точно неинтересно.

— И что тогда делать? Уходить из фигурного катания?

— Кто старый — тому в шоу, конечно, а какие варианты? Нет, ну можно, конечно, еще парковщиком стать как вариант.

Красотка с Тутберидзе

Через парковку «Юбилейного» в этот день прошло много людей. Например, Александра Трусова и Макар Игнатов, держась за руки и с одним из питомцев, не стали садиться в машину или автобус, а романтично прошлись к отелю фигуристов пешком через мост.

Были на прокатах и светские знаменитости. Так, звезда российских телешоу и актриса Яна Кошкина долго ждала, пока толпа журналистов возьмет интервью у одной из фигуристок, а потом прошла в подтрибунное помещение. Позже в соцсетях сексуальной девушки появилось фото с Этери Тутберидзе, которую она назвала гением.

— Всегда восхищалась гениями! Их так мало. И я как завороженная смотрю все интервью, впитываю каждое слово. Я не знаю какой характер и выдержку надо иметь чтобы пройти такой путь и поднять уровень мирового фигурного катания на недосягаемо высокий, когда весь мир следит и боится наших спортсменов! Сегодня на контрольные прокаты дворец спорта Юбилейный переполнен зрителями.

Красивая, интеллигентная, умная, справедливая, с большим сердцем Этери Георгиевна как давно я мечтала познакомиться с Вами! Большое спасибо Даниилу Глейхенгаузу и всей команде! (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»)

Считать ли гением саму Кошкину — решать вам.