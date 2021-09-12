Среди российских фигуристок появилась новая претендентка на Олимпиаду. Кто она?

Необычные и насыщенные итоги первого дня контрольных прокатов сборной в Челябинске.

Нам говорят, что контрольные прокаты не имеют соревновательного статуса, фигуристки (особенно те, у кого что-то не получилось) повторяют наперебой, что сентябрь — только начало сезона. Однако легкомыслие в отношении первого старта тоже чревато. Тем более когда через полгода Олимпиада. В машстабах жизни и карьеры фигуриста времени ничтожно мало, чтобы разбрасываться лишним наблюдением и пренебрегать Челябинском. Челябинском вообще лучше не пренебрегать, людям в трениках не понравится.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тем более что ярких событий на этих прокатах хватает: красное платье с красными волосами Александры Трусовой, пламенная речь нашего чемпиона мира и футбольного фаната Александра Галлямова о лимите на легионеров, легкий троллинг ненавистников от Дмитрия Козловского и рубка за место в составе на Nebelhorn Trophy у парней. После того как по здоровью сняли Дмитрия Алиева, в Германию отстаивать третью олимпийскую квоту мужчин поедет лучший по итогам прокатов. Для них это, по сути, соревнование.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но в традиционно главном виде последних лет, женском одиночном катании, происходит то, что не бросается с ходу в глаза.У нас на глазах серьезно шатается привычная картина борьбы за Олимпиаду, в которой троица Валиева — Щербакова — Трусова уже давно все поделила и купила китайские разговорники.

Новые претенденты в борьбе за сборную

На прокатах нет официальных публичных баллов — но можно подсчитать примерную стоимость программ по сложности прыжков и увидеть ошибки участниц, которые повлияют на их оценки. «СЭ» постарался спроецировать, на каких местах могли бы расположиться фигуристки при примерно равных компонентах.

Короткая программа у женщин

1. Камила Валиева: тройной аксель — тройной флип — тройной лутц + тройной тулуп.

Стоимость: 24,41

2. Елизавета Туктамышева: тройной аксель — тройной лутц + двойной тулуп — тройной флип.

Стоимость: 21,03

3. Алена Косторная: тройной аксель (недокрут, степаут) — тройной лутц — тройной флип + тройной тулуп.

Стоимость с учетом степаута: 20,85

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

4. Майя Хромых: двойной аксель — тройной лутц — тройной флип + тройной тулуп.

Стоимость: 19,65

5. Ксения Синицына: двойной аксель — тройной флип — тройной лутц (с ошибкой) + тройной тулуп.

Стоимость: 19,71

6. Дарья Усачева: двойной аксель — тройной лутц (неясное ребро) — тройной флип + тройной тулуп.

Стоимость: 19,65

7. Александра Трусова: тройной аксель (падение) — тройной флип (хотя, по сути, Трусова прыгнула лутц, ребро было близко к явно неверному) — тройной лутц + тройной тулуп.

Стоимость с учетом падения: 17,35

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

8. Софья Самодурова: тройной флип + тройной тулуп — двойной аксель — тройной лутц (недокрут, с трудом удержалась на ногах).

Стоимость: 18,04

9. Анна Щербакова: двойной аксель — тройной флип — тройной лутц (без каскада). Стоимость: 15,09

10. Елизавета Нугуманова: тройной лутц (недокрут) — тройной риттбергер + двойной риттбергер — двойной аксель.

Стоимость: 14,95

Первые места Валиевой и Туктамышевой благодаря чистым тройным акселям сомнению не подвергаются — хотя заметьте, насколько при схожем наборе Камила выше только по технической стоимости. Разница 3,4 балла. Цена сдвоенного тулупа в каскаде у Елизаветы.

А вот дальше очень плотная группа, в которой заявить о себе могут многие, и это далеко не Трусова и Щербакова. Если судить по справедливости, то они после короткой программы должны быть в судейских заметках очень далеко.

Где-то рядом с Туктамышевой могла бы расположиться Алена Косторная — она прыгнула чистый каскад, но очень много потеряла на грязном трикселе. Допускаем, что за счет компонентов она могла быть близко ко второму месту.

Но кого точно можно выделить, так это Майю Хромых. Она идет на повторение пути Косторной в чемпионском сезоне-2019/20. На контрольных прокатах у Алены тогда тоже не было трикселя и ультра-си, но вскоре они появились, а вместе с ним недосягаемость для конкуренток. Хромых в субботу была очень смела в микст-зоне — говорила, что хочет поехать на Олимпиаду и что тройной аксель на подходе. Тагильчанка выступает дома, имеет право. Оставалось только крикнуть: «Тагил!»

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

И с учетом того, что два разных четверных в произвольной программе она уже прыгает, завтра она могла бы (при подсчете баллов) обгонять Косторную и даже Туктамышеву. А если еще и найдется аксель, задрожит пекинский трон под Валиевой.

Что отрадно — близко к фаворитам лидер «Снежных барсов» Ксения Синицына. Мы поставили ее ниже Майи из-за ошибки на лутце, но, например, Усачева тоже имела проблемы с ребром, так что их ошибки уравновешены. Хотя наверняка Дарья бы обогнала Ксению по надбавкам и компонентам.

Наконец, Трусова по всей своей запоминаемости образа технически отбросила себя очень далеко. Падение на трикселе не принесло бы ей больше трех баллов. Получается, снова, будучи гением на тренировках, Саша не может перенести оттуда свое преимущество перед соперницами? Что касается Щербаковой, то Анна и вовсе приехала в Челябинск без четверных. Сейчас она ни Хромых, ни Валиевой не конкурентка.

Цитата дня

Но по смелости и нестандартности прямой речи девушек обыграл чемпион мира в парах Александр Галлямов, которому вместе с Анастасией Мишиной придется бороться с мегаусиленной парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Галлямов выступил за отмену лимита, но не стал критиковать президента России за слова в поддержку лимита.

— Мне кажется, наши футболисты хорошо играли на Евро-2008, хотя перед ним лимита вроде бы не было. Да, я знаю, что сейчас Владимир Владимирович высказался об отмене. Это его решение. Они думают, что так будет лучше [с лимитом]. Но мне кажется, стоило попробовать. Слышал, что РФС нанял голландскую бригаду, чтобы проанализировать наш чемпионат и улучшить. Если решили улучшить, то зачем оставлять как есть, почему не поменять? Я не понимаю эту логику. Да, он президент, может, он видит это лучше. Может, раз Владимир Владимирович решил оставить лимит, что-то получится на ближайшем чемпионате мира. Посмотрим. Надеюсь, наши футболисты порадуют. Удачи им, — эмоционально отреагировал Галлямов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Не промолчал и его партнер по группе Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой. Он сказал в эфире Первого канала следующее: «Видимо, мы действительно пара высокого уровня, когда после бронзы чемпионата мира к нам никто не подошел и не поздравил. Все говорили: как жаль. Хотя многие спортсмены хотят добиться именно пьедестала чемпионата мира». Вроде бы корректно и по делу, но со шпилькой.

В общем, пары продолжают жечь не хуже девушек. И это тоже повод последить за ними после воскресных 14.00 по московскому времени.