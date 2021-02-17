Она пережила предательство и собралась в Китай. Американские гонки Каролины Костнер

Фигуристка из Италии начала серьезно заниматься фигурным катанием только в 14, а через десять лет стала чемпионкой мира. Теперь она стремится к своим пятым Олимпийским играм.

На прошедшем Кубке Первого канала был прыжковый фестиваль, где спортсмены исполняли отдельные элементы и каскады из них. Но почему-то там не было соревнований по дорожкам шагов, которые показывают качество владения коньком фигуриста. Или можно было бы придумать турнир по попаданию в акценты музыки и пригласить оценивать музыкантов или певцов. Можно было бы найти еще множество решений, как разнообразить такой турнир и не зацикливаться только на технике.

В женском одиночном катании не так много спортсменок, кто мог бы посоревноваться во всех этих аспектах. Многие выполняют сложные элементы, кто-то прекрасно владеет коньком, кто-то слышит музыку. Но интересна именно совокупность всего этого. Если расширить формат соревнований и пригласить посоревноваться спортсменов не только в прыжках (может быть, и иностранных фигуристов), то здесь точно не обойтись без итальянки Каролины Костнер. Она несколько лет борется с травмами, но не заканчивает со спортом — и, может быть, вернется к Олимпийским играм в Пекине.

Рассказываем об удивительной истории чемпионки мира из Италии и о том, что может ее ждать в Китае.

Синусоида в карьере Костнер

В детстве Каролина Костнер занималась одновременно фигурным катанием и горными лыжами — в Италии абсолютно все катаются в горах. Можно сравнить с Россией, где каждый второй хоть несколько раз за зиму побывал на катке. Лыжи были и почти семейным делом для Каролины — ее кузина Изольда Костнер стала чемпионкой мира и призером Олимпийских игр по горным лыжам. Но нужно было принять решение, на чем все-таки сосредоточиться, — профессиональных высот не добиться в двух видах спорта сразу (а если и можно, то это очень редкие исключения), да и с финансовой стороны слишком затратно.

Костнер решилась только в 14 лет — кататься на коньках, надевать балетную пачку, выступать под музыку ей нравилось больше. В таком возрасте сейчас уже выигрывают чемпионаты страны и юниорские первенства мира. Через три года итальянка взяла бронзу чемпионата мира среди юниоров — опять же, если сравнивать с современностью, в это время многие уже заканчивают свои карьеры. Но тогда это было обыденным делом — да и почему не кататься, если здоровье позволяет. К тому же тогда Каролина сразу попала и на европейское первенство, где стала четвертой.

Через два года Костнер уже была на пьедестале чемпионата мира, а в 2007-м в первый раз выиграла чемпионат континента. Тогда, в 2005-м, Каролина как раз приехала в Москву, так что теперь для нее это особенное место. В этом же городе через 13 (!) лет итальянка взяла очередную медаль на европейском чемпионате.

Всего у Костнер целых пять титулов победителя континентальных первенств и шесть медалей другого достоинства. И еще шесть (включая золото) — с мировых чемпионатов. Но если просто посмотреть на раскрашенную табличку в «Википедии» с результатами Каро, то ее карьера будет выглядеть как синусоида. Успехи на крупных турнирах сменялись провалами, когда Костнер не попадала даже в десятку. С Олимпиадами и того хуже: четыре попытки и только одна медаль. Самый большой удар — на играх в Турине, когда на волне высоких результатов Каролину назначили знаменосцем сборной. Есть такая примета: кому достается такая честь, тот хорошо на Олимпиаде не выступает. Так случилось и с Костнер, которая осталась девятой на домашних играх. Чем-то вся эта история похожа на синусоиду Елизаветы Туктамышевой, только россиянка несколько лет не отбиралась на чемпионаты Европы и мира.

Главными достижениями в карьере Каролины остались мировое золото-2012 и олимпийская бронза-2014 — спустя десять и 12 лет с начала выступления на взрослом уровне. В интервью «Газете.Ru» итальянка призналась, что радовалась третьему месту в Сочи, как будто это была победа. Особенно после ужасных игр в Ванкувере, когда чемпионка мира смогла занять место только во втором десятке:

— Эта медаль для меня равносильна золоту. После провала на Играх в Ванкувере я сказала себе: «Каролина, это конец». Однако потом я осознала, как сильно мне не хватало фигурного катания.

Костнер могла закончить карьеру после сочинской Олимпиады — сама она не раз говорила, что так и сделает. Но тут в жизни Каро произошел неприятный эпизод: дисквалификация на 16 месяцев в связи с покрывательством ее молодого человека в допинговой истории. Чемпион мира по спортивной ходьбе-2008 Алекс Шварц однажды попросил ее сказать офицерам, что его нет дома, когда те позвонили. После Шварца поймали на допинге, и он внезапно указал на Костнер, якобы она видела запрещенные препараты в холодильнике и ничего об этом не говорила.

Предательство стало шоком для чемпионки мира, но это же позволило нам наслаждаться ее катанием еще несколько лет — не зря же говорят, что, когда что-то запрещают, хочется как раз это и сделать. И Каролина вернулась в спорт, переехала в Санкт-Петербург к Алексею Мишину (специалист славится трудными случаями, когда нужно возвращать кого-то к соревновательной деятельности) и взяла несколько важных медалей. Золото у нее получилось завоевать в короткой программе на чемпионате мира-2018. На весь старт не хватило, но то выступление Каролины можно считать квинтэссенцией всех прокатов Костнер. Прекрасная постановка под Ne me quitte pas, пронзительное катание, не воздушное (все-таки итальянка достаточно высокая для одиночницы), но полностью погруженное в музыку и в себя. И в то же время обращенное к зрителям. Удалось все — и прыжки, и вращения, и дорожка шагов. И это было настолько прекрасно, что не оценить такое было нельзя.

Потом Каролина снялась с этапов «Гран-при» из-за травмы бедра и воспаления сухожилия, а затем и вовсе упала с лестницы и усугубила проблему. И пока так и не появилась на официальных стартах, хотя и не закончила карьеру.

Смысл в возвращении в спорт

Сейчас внимание большинства болельщиков и специалистов в фигурном катании приковано к технической составляющей программ — оборотам в прыжках, позициям во вращениях, сумасшедшим каскадам. Другое было бы неинтересно для широкой публики — не так зрелищно, не так просто оценить со стороны. Что вообще такое компоненты программы в фигурном катании? Четкие критерии как будто и есть, но на самом деле их мало кто придерживается, чаще ставя баллы исходя из рейтинга спортсмена, принадлежности к стране или тренерскому штабу.

Настоящих бриллиантов в плане второй оценки не так много, да и ценятся они не так высоко именно из-за манипуляций с компонентами. Одной из признанных катальщиц считают итальянку Каролину Костнер, которой восхищается практически каждый, кто смотрит фигурное катание больше раза в год. Но даже в случае с Каро так было далеко не всегда: вспоминаются еще те времена, когда Костнер считали слишком переоцененной — дело было в том, что она выигрывала даже с падениями. А людям, выросшим на системе 6.0, такую победу было сложно признать.

Вернись сейчас Каролина (а такие мысли есть), на что бы она претендовала? Выигрывать без четверных — нереально, не дожидаться же завалов соперников. Компоненты тоже не уведут далеко вперед — может получиться так, что условной Даше Усачевой (без сомнения, прекрасной спортсменке в целом) оценки поставят вровень с Костнер, если не больше.

— Моя большая мечта — представлять свою страну, иметь возможность соревноваться. Ты чувствуешь, когда нужно остановиться. У меня пока не было такого ощущения, — говорила Каролина еще перед чемпионатом мира-2018.

Каролина может вернуться — сама фигуристка хотела бы этого, да и достойной замены в Италии ей пока нет. В технике она, без сомнения, уступает многим спортсменкам, даже тем, кто не владеет тройным акселем и четверными прыжками, — хотя бы потому, что ничего сложнее каскада тройной флип + тройной тулуп + двойной риттбергер никогда не прыгала. Но компонентами Костнер однозначно должна выигрывать абсолютно у всех — будет предельно несправедливо увидеть вторую оценку выше у кого-то еще. Не потому, что кто-то хуже или никому никогда не стать второй Каролиной Костнер — просто для этого нужно дорасти в эмоциональном плане.

У спортсменов не бывает легких карьер — всем приходится бороться с травмами, неудачами, психологической нестабильностью и иногда — превратностями судьбы. Но именно за этим и интересно наблюдать — как человек на протяжении нескольких лет, особенно если их число доходит до десятка на высоком уровне, растет, переосмысливает многие вещи и отражает это в своих программах. С этой точки зрения эгоистично хочется еще раз увидеть на льду Каролину Костнер и насладиться ее программами.