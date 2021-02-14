Ягудин — Плющенко: как выглядело легендарное противостояние. Публикуем исторические фото и видео Олимпиады-2002
Дуэль Ягудина и Плющенко в олимпийском цикле Игр-2002 была и спортивной драмой, и настоящим украшением. Россияне ехали в Солт-Лейк-Сити только за золотом. Ответ на вопрос, кто станет первым, был дан 14 февраля.
Ягудин лидировал после короткой программы, Плющенко шел только четвертым. Многие списывали Евгения из борьбы за золото и ждали от него места «хотя бы в тройке». Но у каждого из российских фигуристов была невероятная по сложности произвольная программа с четверными прыжками в каскадах 4+3+3 и 4+3. В потенциале — чемпионская.
Ученик Алексея Мишина, чемпион мира Плющенко представил свою программу более чем достойно. Не избежав ошибок (в тройном каскаде судьи зачли только комбинацию 4+3 плюс фигурист неожиданно сдвоил сальхов),
Евгений вышел в лидеры с надеждой на медаль. Американец Тимоти Гебель и россиянин Александр Абт уступили ему в заочном споре за серебро.
Ягудин на Играх представил две невероятные программы (короткая — «Зима», произвольная — «Человек в железной маске»).
До него ни один олимпийский чемпион не включал в программу два четверных прыжка, не прыгал их в сочетании с тройным и двойным и не получал от судей больше одной «шестерки».
Воспитанник Татьяны Тарасовой, к которой фигурист перешел от Мишина, за свой сложный и завораживающий произвольный прокат заслужил сразу четыре высшие оценки.
Плющенко вместе с Мишиным пошел на новый олимпийский цикл и завоевал золото в Турине-2006, а потом — в команде в Сочи-2014. Но их дуэль с Ягудиным завершилась в Солт-Лейк-Сити. Олимпийский чемпион через год завершил спортивную карьеру.
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