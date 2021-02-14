14 февраля 2002 года Алексей Ягудин и Евгений Плющенко завершили одно из самых напряженных противостояний в истории фигурного катания.

Дуэль Ягудина и Плющенко в олимпийском цикле Игр-2002 была и спортивной драмой, и настоящим украшением. Россияне ехали в Солт-Лейк-Сити только за золотом. Ответ на вопрос, кто станет первым, был дан 14 февраля.

Ягудин лидировал после короткой программы, Плющенко шел только четвертым. Многие списывали Евгения из борьбы за золото и ждали от него места «хотя бы в тройке». Но у каждого из российских фигуристов была невероятная по сложности произвольная программа с четверными прыжками в каскадах 4+3+3 и 4+3. В потенциале — чемпионская.

Ученик Алексея Мишина, чемпион мира Плющенко представил свою программу более чем достойно. Не избежав ошибок (в тройном каскаде судьи зачли только комбинацию 4+3 плюс фигурист неожиданно сдвоил сальхов),

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Выступление Евгения Плющенко. Фото Reuters

Евгений вышел в лидеры с надеждой на медаль. Американец Тимоти Гебель и россиянин Александр Абт уступили ему в заочном споре за серебро.

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко с хореографом Давидом Авдышем (слева) и тренером Алексеем Мишиным. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Болельщики Алексея Ягудина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ягудин на Играх представил две невероятные программы (короткая — «Зима», произвольная — «Человек в железной маске»).

До него ни один олимпийский чемпион не включал в программу два четверных прыжка, не прыгал их в сочетании с тройным и двойным и не получал от судей больше одной «шестерки».

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Татьяна Тарасова следит за выступлением своего ученика Алексея Ягудина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Алексей Ягудин целует лед олимпийской арены. Фото Reuters

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Оценки Алексея Ягудина. Фото Reuters

Воспитанник Татьяны Тарасовой, к которой фигурист перешел от Мишина, за свой сложный и завораживающий произвольный прокат заслужил сразу четыре высшие оценки.

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Алексей Ягудин — олимпийский чемпион. Фото Александр Федоров, «СЭ»

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Алексей Ягудин и Евгений Плющенко на церемонии награждения. Фото Александр Федоров, «СЭ»

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Олимпийский пьедестал: Евгений Плющенко (серебро), Алексей Ягудин (золото), Тимоти Гейбел (бронза). Фото Александр Федоров, «СЭ»

14 февраля 2002 года. Солт-Лейк-Сити. Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Тимоти Гейбел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Плющенко вместе с Мишиным пошел на новый олимпийский цикл и завоевал золото в Турине-2006, а потом — в команде в Сочи-2014. Но их дуэль с Ягудиным завершилась в Солт-Лейк-Сити. Олимпийский чемпион через год завершил спортивную карьеру.