«Она просто машет руками». Американец объяснил свои слова о программах Щербаковой

В США жестко раскритиковали хореографию чемпионки мира и получили ответ от Тарасовой.

«Гран-при Франции» стало поводом для нового скандала в мире фигурного катания. Американский блогер Джонатан Бейер, которого в наших СМИ прозвали журналистом (себя он таковым не считает), раскритиковал хореографию в программах действующей чемпионки мира россиянки Анны Щербаковой. Вот его слова из подкаста The Skating Lesson после прокатов в Гренобле:

«Там нет ничего общего с музыкой. Мне очень нравится музыка в короткой программе, она невероятно интересная, но они абсолютно не обращают на нее внимания. Когда в музыке появляется напряжение, она просто машет руками. В кульминационные моменты она просто катается. При изменениях темпа сама Щербакова не меняется.

Я не знаю, не обращает ли на это внимания Даниил Глейхенгауз или просто не может понять музыку, но она пропускает абсолютно все моменты. Ему нужно поработать с музыкантом и изменить музыку. Он ребенок, это безумие, и оно разочаровывает", — сказал Бейер.

Это не критика, это возможность заявить о себе

За Анну и Глейхенгауза после этого заступилось сразу несколько известных людей в нашем фигурном катании. Например, хореограф и продюсер Илья Авербух считает, что это заявление — чистой воды хайп со стороны американца.

— Допустима какая-то критика исключительно от людей, представляющих что-то собой, от зарекомендовавших себя хореографов, — отметил Авербух. — И то очень корректная, с пониманием вопроса. А это не критика, это возможность заявить о себе любимом через наших спортсменов. Кто бы знал о Джонатане Бейере, если бы он написал об американских фигуристках? Ему лучше писать о русских, тогда о нем узнают [...] Даниил Глейхенгауз — очень сильный хореограф, много сделал достаточно интересных программ.

Отреагировала и заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которой тоже не понравились слова Бейера.

— Когда такое говорят, то нужно добавлять, что это его собственное мнение. У других может быть другое мнение! Не надо критиковать работу Глейхенгауза. Удивляют ли его слова? Я за свои годы привыкла к таким фразам... Но я хотела бы спросить у этого журналиста: «А у кого есть хореография? Из тех, кто сейчас есть», — сказала Тарасова.

Хорошая хореография вызывает у публики эмоциональный отклик

Корреспондент «СЭ» связался с самим Бейером, который ответил на вопрос Татьяны Анатольевны и объяснил свои слова о плохой хореографии Щербаковой.

— Запомните, что я профессиональный оперный певец и пианист, а не журналист, — подчеркнул американец. — Как музыкант, я всегда находил разрыв между тем, как играет музыка, и хореографией Глейхенгауза. Это мое музыкальное мнение. Я ценю фигуристов, но мне грустно, что им не дают тот материал, который лучше отражает музыку, под которую они катаются. Я не отрицаю, что шаги у нее сложные, но просто они не имеют отношения к музыке... Это не вина фигуристки. Однако радость и интерес к фигурному катанию исходит из того, что два человека могут смотреть одно и то же соревнование и иметь такие разные мнения!

Отвечая на вопрос Тарасовой: на мой взгляд, хорошая хореография соответствует музыке и вызывает у публики эмоциональный отклик. Программа «Белый ворон» Коляды прекрасно справилась с этой задачей в прошлом сезоне! Я не думаю, что хорошая хореография определяется сложными переходами и загроможденными движениями. Сама же Тарасова всегда делала волшебные эмоциональные программы, ее хореография всегда следовала за музыкой. Я считаю, что она действительно понимает и разбирается в музыке!