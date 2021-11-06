Русский мужикопад. Коляда, Алиев и Гуменник вне тройки после первого дня «Гран-при»

Брайан Орсер кричал, а победил китаец Боян.

«Гран-при» Италии. Короткая программа



Мужчины

1. Боян Цзинь (Китай) — 97,89

2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67

3. Чжун Хван Ча (Южная Корея) — 95,56

4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30

...9. Петр Гуменник (Россия) — 76,81

10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07



Пары

1. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) — 80,07

2. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) — 76,71

3. Николе Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 65,12

4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 61,90

...7. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 52,72



Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 87,45

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 84,79

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,47

Массовый завал мужчин

То ли качество льда в Турине какое-то не то, то ли приехали сюда фигуристы в разваленном состоянии, но сегодня снова был сеанс полировки льда мужчинами. Один за другим выходили люди под похожую любовную лирику — и падали, падали. Фенц и Франджипани набрали меньше Самодуровой. Отчасти на таком фоне выделялся Чен, но не Нэйтан, а китаец Юдон. В первой разминке без штрафных баллов обошелся только японец Томоно — но два прыжка еле-еле вытащил и завалил дорожку и вращение.

Хотя сам состав участников Гран-при Италии вышел очень ровным, причем во всех видах. Безусловно, один из фаворитов у мужчин — Михаил Коляда. Победы на крупном международном турнире ему давно не хватает. Коляда, которого небезосновательно считают лучшим фигуристом поколения после Плющенко и Ягудина, ни разу не выигрывал этап Гран-при! В прошлом году он стал первым в Москве, но это было соревнование по правилам федерации-хозяйки. То есть ни одной победы на турнире выше челленджера. Пора бы.

Коляда не попал в тройку, а мог побеждать

Но Коляда и Гуменник, закрывавшие первую разминку, не остановили вал падений. Если бы кто-то в перерыве включил на арене It's Raining Men, было бы в точку. Коляда упал с тулупа, Гуменник с него же. Петр после проката сказал журналистам, что очень зол на себя и надеется, что эта злость ему поможет завтра. И ушел — видимо, чтобы не расколошматить микст-зону. Михаил — что ему в Турине понравилось, хотя жаль за тулуп. В общем, Коляда, как всегда — многослоен, но не многословен.

Многослоен, потому что выиграл у всех по компонентам. Но 92,30 в сумме — этого хватает, чтобы выносить всех в России, но не в Италии. Здесь он только четвертый. Сделал бы тулуп — выиграл.

Впрочем, это еще неплохо. Гуменник — девятый, Алиев — десятый с падением на лутце и потерей оборотов на четверном тулупе и тройном акселе — по одному на каждом. Судя по тому, что говорит сам Дмитрий в последнее время — все довольно ожидаемо. Возможно, это вообще такой бич наших чемпионов. Почти все победители чемпионата Европы-2020 и мира-2021 сейчас не в лучшей форме, кроме пар. Причем не только физической, но и ментальной. А у Алиева (кажется, и у Щербаковой) проблемы и с тем, и с другим. «Рисковать завтра? Я должен был сегодня рисковать, очень много проиграл», — справедливо оставалось сказать Диме.

Впереди — патриотичный китаец и подопечный Орсера

Во второй разминке нашлось сразу несколько человек, кто обогнал Коляду. Хотя начиналось все привычно — латыш Денис Васильев, который не делал четверных, умудрился на последней секунде проката по ошибке зацепиться двумя руками за лед.

Тем не менее, три человека пробили отметку 95 баллов. Это Боян Цзинь с роскошным каскадом четверной лутц + тройной тулуп. Китаец делает лутц так, что это практически недокрученный пятерной. Выступает он в олимпийский сезон под китайскую музыку — партия одобрит.

Еще ниже опустили Коляду итальянец Грассль и кореец Ча. Азиатский подопечный Брайана Орсера выдал близкий к идеальному прокат под необычную музыку с рваным темпом. Кореец наконец-то сделал квад — было чему кричать «вау» Орсеру у борта и говорить «хорошая работа» после проката. Джейсон Браун пока так прыгать не может, не запрыгала, как мы помним, и Медведева. У Грассля были не менее роскошные лутцы — этот молодой парень абсолютно непредсказуем, но если ловит кураж, то способен бороться даже с Ханю и, может быть, Ченом.

А вот вице-чемпион мира Юма Кагияма не справился со статусом. Он улетел на седьмое место, хотя саму программу выбрал красивую — этакий Нью-Йорк 30-х под When You're Smiling.

У пар и танцоров шансов на золото почти нет

У пар победитель вроде бы предсказуем — китайская пара Суй/Хань практически гарантировала себе выход в финал Гран-при, но выиграла всего 3,36 балла у второй китайской пары Чен/Ян. Это плохая новость для россиян — в традиционной забаве «сравни оценки с разных этапов Гран-при» китайцы обыграли все российские пары кроме Тарасовой/Морозова. Забава, конечно, отчасти некорректная, но вполне уместная, если сам ISU сравнивает баллы в случае равенства по очкам в серии Гран-при и даже пускает в нее на основании личного рекорда.

Баллы в короткой программе у пар в сезоне-2021/22:

1. Тарасова/Морозов — 80,36

2. Суй/Хань — 80,07

3. Чен/Ян — 76,71

4. Бойкова/Козловский — 75,43

5. Мишина/Галлямова — 73,76 (на Finlandia Trophy)

6. Миура/Кихара — 72,63

7. Павлюченко/Ходыкин — 69,46

Китайцы, кажется, завалили общую подготовку к домашней Олимпиаде — или та же партия не посчитала это событие важным, но в парном катании шанс есть даже на китайский дубль. С другой стороны, первое место в рейтинге все-таки занимают россияне.

В танцах почти любой турнир с участием Пападакис и Сизерона заканчивается «Марсельезой» на подиуме, и сегодня французская пара была настолько впечатляющая, что растаял даже Илья Авербух, который жестко прошелся по всем парам на Skate Canada неделю назад. Возможно, дело было в том, что тогда пришлось комментировать в 4 утра.

Лучше всего за всех нас скажет Елизавета Туктамышева. Хотя мнение судьи Александра Веденина узнать тоже интересно.

Можно вечно смотреть на три вещи : огонь, воду и как @GabriellaPks и @GuillaumeCIZ катают короткий танец ? — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) November 5, 2021

Россияне Степанова/Букин — третьи, и это весьма неплохо с учетом того, что готовы они, по собственным словам, на 30%. Хотя когда выходит на лед Александра — забываешь о любых процентах. Еще бы судьи забыли.

Завтра нас ждет битва во всех видах. После первого дня россияне не лидируют ни в одном, даже в женском одиночном, так что суббота будет очень важной.