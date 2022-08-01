«В тренеры пока не хочу, вижу себя на телевидении». Загитова — о новых видах спорта, татарском языке и Казани

Олимпийская чемпионка посетила «Игры Дружбы».

«Игры Дружбы» встречают важных гостей. Международные соревнования для представителей водных видов спорта уже видели на казанских трибунах и баскетболистов, и волейболистов. На этот раз турнир по синхронному плаванию посетила фигуристка Алина Загитова. Олимпийская чемпионка наградила лучших юных спортсменок, а потом рассказала о схожих чертах между своим видом спорта и представлениями от команды Татьяны Покровской, планах на будущее и о тесных связях с татарским языком и Казанью.

— Какие у вас остались впечатления от просмотра соревнований?

— Я сегодня была первый раз на синхронном плавании и мне безумно понравилось. Это очень красиво, что-то схожее с фигурным катанием действительно есть. Поэтому я очень рада, что посетила это мероприятие. Душно, жарче чем на нашем катке. Но я люблю тепло. Поэтому мне тут нравится.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Давно хотела попробовать себя в боксе

— Вы не хотели сами попробовать себя в синхронном плавании?

— Это было бы интересно, но я не так хорошо плаваю, как наши синхронистки. Может попробую в будущем. Все возможно в этой жизни, поэтому я не буду говорить никогда.

— За кого вы болели?

— Я как патриот болела за Россию. Но здесь все страны хорошо выступают, мне очень понравились и другие девочки. Очень интересные соревнования, это отличная альтернатива международным соревнованиям. По сути, это и есть международные соревнования, просто без ряда других стран в силу понятных всем причин. Но это не мешает спортсменам показывать свои лучшие результаты и дружить с другими странами. Поэтому это наша главная миссия, сдружить все страны мира.

— Как повлияла ситуация с международными ограничениями на российский спорт?

— Если честно, то не хочу отвечать на этот вопрос.

— До начала соревнований по синхронному плаванию тут были прыжки в воду. Многие прыгуны уверены, что фигуристы также имели бы успех в их виде. Не против попробовать себя в прыжках?

— Я прыгала в Сочи в экстрим-парке с высшей точки. Мне понравилось. Но в воду... Было бы страшно. Правда сложности закаляют, можно попробовать в будущем.

— Мы уже видели вас в боксе, ждем в хоккее. Возможно, в синхронном плавании и прыжках. В каком еще новом виде спорта меня можно увидеть?

— Знаете, я пока не задумывалась. С боксом я сама давно очень хотела, зрела долго такая мысль. И вот после отпуска решила, что все, точно проведу тренировку по боксу.

— С отцом не советовались по поводу боксерского поединка? Все-таки для хоккея драки — частая история.

— Насколько я знаю, в хоккее есть даже специальные тренеры, которые помогают изучать боксерские приемы и это очень помогает хоккеистам. Но в фигурном катании это тоже помогает. Держать себя в форме тяжело, а в боксе работают все группы мышц, дыхательная система, сердечная система.

— Что думаете о будущем? Есть планы попробовать себя в тренерской карьере, возможно, в политике...

— Конечно же, я думала над этим вопросом. Но пока у меня столько перемен в жизни, поэтому трудно сказать, что будет дальше. Конечно же, я задумывалась о карьере тренера. Мне очень нравится работать с детьми. Но пока что я не хочу работать тренером. Может быть, в будущем это будет возможно. Пока что я хочу связать свою жизнь с телевидением, что-то в этом роде.

Если родители что-то от меня скрывают, начинают говорить по-татарски

— Что вы чувствуете, когда приезжаете в Казань?

— Казань для меня особенный город. У меня и папа тут тренировал Ирбис, и в принципе сюда я приезжаю очень часто. Завтра буду на Всемирном конгрессе татар. Для меня это важно. Была перед посещением «Игр Дружбы» на катке, для меня это все знаково. Здесь много проходит соревнований и по фигурному катанию. Повторюсь, Казань это для меня по-особенному важный город.

Алина Загитова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Вы помните, что ваша первая победа по взрослым была именно в Казани? Дело было еще в 2016 году, на этапе Кубка России...

— Я тогда сначала была на международном Гран-при, потом уже на Кубке России. Это было как рядовое выступление, я просто делала свою работу, о большем не задумывалась. Это была подготовка к следующим большим соревнований.

— Вы хорошо знаете татарский язык? Татарча белесенме? (Говорите по-татарски. — Прим. «СЭ»)

— Если честно не очень хорошо. Я все понимаю, родители иногда если что-то от меня скрывают, то начинают говорить по-татарски. А я им, не надо так! Я это все знаю, все понимаю. Не надо мне тут говорить так. Так что понимать понимаю, но говорю не очень хорошо.

— Стойте, но ваш отец говорил, что вы с бабушкой говорите на татарском...

— Легкие фразы на татарском, общепринятые, которые все знают. Их я знаю, так общались. Большой разговор поддержать не могу.

— Известно, что вы поддерживаете местный хоккейный клуб «Ак Барс». На ваш взгляд, команда способна выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне? С новым тренером и игроками.

— Все так, я и правда болею за «Ак Барс». Все-таки у меня и папа был тесно связан с этим клубом. Слежу, болею, желаю им только удачи. Много забитых шайб. А вот прогнозов давать не могу, никогда не знаешь, что будет дальше. Но я уверена, что они будут делать все, чтобы победить.