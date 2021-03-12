Ученики Тутберидзе выиграли чемпионат России в младшем возрасте. Фигуристка Плющенко лидирует у девушек

В смотре сил с прицелом на Олимпиаду-2026 во всех турнирных таблицах очень плотно.

Фигурное катание. Первенство России «Мемориал Жука»



Мальчики. Старшая группа

1. Николай Колесников («Хрустальный») — 285,10

2. Лев Лазарев (ЦСКА) — 277,55

3. Арсений Федотов («Хрустальный») — 276,75

Соревнования закончены



Девочки. Старшая группа

После двух видов

1. Софья Титова («Ангелы Плющенко») — 125,27

2. Алиса Двоеглазова («Хрустальный») — 124,53

3. Дарья Садкова («Хрустальный») — 124,38



Девочки. Младшая группа

После одного вида

1. Алена Принёва (ЦСКА) — 57,10

2. Дарья Сарымсакова (ЦСКА) — 54,84

3. Маргарита Базылюк («Хрустальный») — 54,12

Мало кто заметил, но уже третий день в России идет еще один чемпионат страны по фигурному катанию. Взрослые и юниоры уже отстрелялись, теперь последние патроны в сезоне используют фигуристы младшего возраста. На мемориале имени Станислава Жука в Саранске, имеющем статус первенства России, собралось немало народу, который через несколько лет может стать костяком сборной. Например, на Олимпиаде 2026 года. Девушкам как раз будут пресловутые 15-16 лет. Но важнее даже мужчины, у которых не было одиночного золота с 2006 года. Кажется, у наших есть шанс сменить на вершине Ханю и Чена.

Соревнования проводятся в четырех группах — младшая и старшая у мальчиков и аналогично у девочек, причем в трех видах — элементы, короткая и произвольная программа. Элементы — специальная техническая дисциплина, в которой фигуристы исполняют прыжок, каскад, дорожку и вращение. Пар и танцев в Саранске нет. Зато есть зрители. Если год назад на юниорском первенстве трибуны были забиты, то теперь речь идет о десятках болельщиков. Но главное, что зал не пустует.

Доминирует на младшем уровне ожидаемо «Хрустальный», успевший вырастить из подростков звезд со своей аудиторией. Например, главная звезда старшей группы Николай Колесников имеет 4300 подписчиков в Instagram. Вполне себе солидная аудитория для неполных 12 лет. Дарья Садкова, только в прошлом году переехавшая в Беляево из Марий Эл, тоже недавно пробила тысячу последователей.

Николай Колесников и его напарник по группе Тутберидзе Арсений Федотов оба выигрывали проект «Ледниковый период. Дети» и уже не просто безликие строчки в протоколах, а фигуристы с имиджем. В этих же проектах участвовали почти все видные представители доюниорского катания, приехавшие в Саранск.

Колесников рискнул, упал — но выиграл

Наверное, в том числе и этим объясняются высокие результаты мальцов в Саранске. В третий день, 12 марта, должны были разыграть первый комплект медалей — у старшей группы парней. Несколько неожиданно у дуэта Колесников — Федотов появился реальный конкурент — Лев Лазарев из ЦСКА. Он шагнул вперед в гонке вооружений и впервые на соревнованиях показал чистый тройной аксель. Колесников в ответ прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп.

После короткой программы Николай еще ушел вперед. Интересно, что у него и Арсения абсолютно разные постановки — Коля катал под лиричную «Не отрекаются любя» Дмитрия Маликова, Сеня выбрал (или, вполне возможно, ему выбрали) зажигательную That's Life Фрэнка Синатры. Под присмотром Сергея Дудакова они оба были чисты. Компоненты на этом турнире выросли у всех основных претендентов — у Колесникова в каждой программе по сравнению со средней оценкой за сезон примерно на четыре балла. Но справедливости ради скажем: похожая ситуация у всех — и у Федотова, и у Лазарева.

Перед решающей произвольной положение обстояло так: Колесников — 146,53, Лазарев — 135,55, Федотов — 134,29.

В итоге в произвольной программе выиграл Федотов без четверных, зато с двумя каскадами с лутцами во второй половине, Лазарев был вторым с недокрученным трикселем, а Колесников оказался самым рисковым — и дважды упал с четверных тулупов. Но смог собраться и оставшуюся программу докатал без значимых срывов. Запаса ему хватило — от Лазарева он оторвался в итоге на 7,5 балла. А для подопечного Сергея Давыдова обогнать даже Федотова — уже успех.

У девушек классическое противостояние Плющенко vs Тутберидзе

В прошлом году «Хрустальный» взял на младшем первенстве в Твери, последнем соревновании докоронавирусной эпохи, три золота из четырех, уступив одно Софье Титовой из «Ангелов Плющенко». Правда, еще одно завоевала Вероника Жилина, через два месяца ушедшая в ту же группу к, как любят саркастично говорить, начинающему тренеру. Титова в свое время проделала тот же путь.

В этот раз Плющенко собственнолично приехал в Мордовию и наставлял Титову, показав важность этой спортсменки для группы — ведь Трусовой до старта чемпионата мира осталось всего полторы недели.

Теперь «Хрустальный» стремится как минимум не сделать шаг назад. Но Титова все еще здесь и одна из фавориток. В прошлом году она выиграла 0,54 балла у Марасановой из «Звездного льда», а вот звезд у группы Тутберидзе в этом возрасте не нашлось. Но теперь все круто изменилось — взятая из Йошкар-Олы Садкова с прошлогоднего 16-го места проделала путь наверх. Она действительно стала лучше в деталях, тянет ноги, а игры на публику ей было и до этого не занимать.

Вчера у девушек старшей группы прошли элементы, после которых лидировала Садкова, но сегодня в короткой программе она упала с флипа и откатилась назад. Дудаков, смотря на оценки, качал головой и строчил что-то в телефоне. День остался за Алисой Двоеглазовой, еще одной фигуристкой «Хрустального», которая на тренировках начала прыгать квады. Но в лидеры пробилась как раз Титова — у нее были небольшие проблемы с выездом с двойного акселя, но по совокупности двух видов она лидирует. Однако плотность в таблице зашкаливает.

Очень плотно у девушек на младшем первенстве России! pic.twitter.com/1YBDYHICe7 — Lublineс93 (@Lublinec931) March 12, 2021

Завтра ученица Плющенко Титова и три подопечные Тутберидзе разыграют важное для всех золото. В младшей группе девушек, кстати, после первого дня очень плотно идут фигуристки «Хрустального» и ЦСКА — то есть у Тутберидзе есть шанс выиграть за два с половиной месяца чемпионаты России в четырех женских возрастных категориях. Наверняка ЦСКА и «ангелам» хочется этому помешать.