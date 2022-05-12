Тутберидзе уже уезжала в США — после распада СССР. Американцы спасли ей жизнь

Лучший российский тренер не первый раз летит за океан.

— В начале 90-х, в 18 лет я поехала в США зарабатывать деньги. До этого каталась у Татьяны Тарасовой полгода. В тот период ей было не до меня. Она подводила Климову и Пономаренко к Олимпиаде. Попробовала свои силы сначала в России, но потом перешла в российский балет на льду, который проводился в США. Было много голодных спортсменов. Многие контракты были расторгнуты, потому что иногородних фигуристов не принимали в Америке. На что я надеялась, когда поехала туда? Ни на что, — так говорила Этери Тутберидзе в интервью Владимиру Познеру о своем путешествии в Америку в годы распада СССР и становления рынка в России.

18 лет Тутберидзе исполнилось в 1992 году, и несколько лет она провела в США в абсолютно разных жизненных обстоятельствах. Это были реальные американские горки — от заработков в шоу до жизни в приютах без еды и ранения в одном из самых масштабных терактов в истории.

Работа в шоу

С 1992 года Тутберидзе трудилась в шоу Ice Capades. Другого варианта у нее не было — она хотела жить финансово независимо, но в России для продолжавшей карьеру спортсменки возможностей не было. Занятия стали платными, а ни у одного из тренеров из солидной плеяды Плинер — Чайковская — Линичук — Тарасова она не задержалась. Дело закончилось тем, что Тутберидзе даже пробовалась в паре с Ильей Авербухом, но он, по сути, стал ее последним партнером в танцах на льду. Через 10 лет он окажется в шаге от олимпийского золота, а Тутберидзе будет тренировать в малоизвестных московских школах. Но как все изменилось еще через 10 и 20 лет!

Так или иначе, пришлось искать варианты, чтобы элементарно выживать:

— Грянула перестройка, все менялось на глазах. Специалисты оставались без зарплаты. Именно в это время многие наши фигуристы вынуждены были закончить спортивную карьеру, уезжали за границу.

Я не могла прийти к родителям и сказать, что нужно платить за занятия. Папа с мамой и так всю жизнь работали. Мама была старшим инженером в Министерстве сельского строительства. Папа трудился в «литейке» на заводе Лихачева. Пахал в две смены, потому что только так можно было прокормить большую семью. Хватался за любую дополнительную работу. Когда у нас появилась машина, то «колымил» ночами, — так описывала эпоху сама Тутберидзе в интервью Федерации фигурного катания России в 2015 году.

Причем при пересечении границы оказалось, что у нескольких членов труппы загранпаспорта недействительны. Тутберидзе проникла в США сразу, но в течение месяца приходилось вести образ жизни попрошайки. Тренер рассказывала, что питалась в баптистских церквях, где, отсидев службу, можно было потом поесть бутерброды с водой, которые выносили служители храма.

Со временем все образовалось, и молодая Этери стала выступать в шоу на постоянной основе.

Этери Тутберидзе.

Теракт и вторая жизнь

В 1995 году Тутберидзе, выступавшая с русским балетом на льду в Оклахоме, пережила один из страшнейших терактов в истории США и на тот момент — самый масштабный в стране. Взрыв в Оклахома-Сити, организованный ультраправыми националистами как акт мести действиям ФБР. В нем погибли 168 человек, 324 здания в 16 кварталах вокруг оказались повреждены.

Сама Тутберидзе рассказывала об этом так:

— Стекла, обломки, развороченные плиты, кровь, искалеченные тела... Поначалу не понимали, что произошло. Был дом, сейчас его нет, только пыль, а на перекрестке — груда обломков вместо автомобилей. Когда видишь нечто подобное в новостях, то кажется, все происходит быстро, за секунды. В действительности события разворачиваются как в замедленной съемке. За эти мгновения успеваешь подумать о стольких вещах... Помню, как мелькнула мысль, что если суждено погибнуть под завалами, то лучше бы сразу, без боли, без мучений...

В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9.04. Взрыв. Страшный грохот. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики... Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щеткой... Подбежал какой-то пожарный, схватил за руку, потащил за собой. Полдня как в бреду я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения.

Несчастье нам помогло. Меня подобрал пожарный, который помог потом найти работу. Случилось так, что пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли на автобусах. Меня нашел тот самый пожарный. Мы долго ходили вместе, а потом нашли других российских представителей, но там, куда их заселили, негде было разместиться. Мужчина взял меня к себе, я жила вместе с его женой и семьей, — говорила Тутберидзе.

Пожарный еще и помог восстановить битую машину, которую Тутберидзе купила за 1200 долларов, положенные ей в качестве компенсации.

Имя Тутберидзе, что интересно, высечено на мемориале выживших в трагедии среди 600 других фамилий. Однако справиться с этой сложной фамилией американцы не смогли — там Этери записана как Toutberdze.

Этери Тутберидзе с дочерью Дианой.

Начало тренерской карьеры

Американские СМИ, в частности NBC, пишут, что тренерская карьера Этери Георгиевны началась в США — «где она жила со своей дочерью» (Диана Дэвис родилась в 2003 году).

Сама Тутберидзе несколько другого мнения и говорила, что начала тренировать в конце 1990-х в США, переехав в Сан-Антонио с партнером по шоу Николаем Аптером. Там они тренировали «всех — от детей до стариков, одиночников, парников, танцоров». Именно там будущая наставница олимпийских чемпионок поняла, что хочет учить детей кататься.

Однако со временем Тутберидзе все чаще задумывалась о возвращении к родным и близким в Россию — и в итоге выбрала этот вариант. Пришлось начинать все с нуля, но за несколько лет она стала заметным тренером в Москве, а теперь в «Хрустальный» не иссякает очередь из желающих.

Как долго продлится новый визит за океан?

Но 20 лет спустя история с переездом в США может повториться. С одной стороны, у лучшего тренера России впереди строительство катка для своей школы, которая будет неподвластна «Самбо-70», а также шоу и множество спортсменов. С другой — дочь остается в США, она к ней часто приезжала. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Директор катка в Норвуде Ребекка Стамп де-факто подтвердила приезд Тутберидзе, выпустив следующую рассылку:

— Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой. Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика, — говорится в письме, опубликованном на портале Reddit.

Интересно, что Тутберидзе совсем недавно была на этом катке — вместе с Александрой Трусовой на US International Classic в сентябре 2021 года.

И хотя есть так называемый Акт Родченкова, преследующий упомянутых в допинг-делах, есть недовольство американской публики — вероятность того, что Тутберидзе может задержаться в США, сохраняется.