Почему россиянка Анисина выиграла Олимпиаду за сборную Франции?

История бывшей партнерши Ильи Авербуха и жены Никиты Джигурды.

Фигуристки, которые не нашли себя в России и побеждали за другие страны, не редкость. Но даже среди многочисленных успешных эмигрантов Марина Анисина ярко выделяется. Во-первых, она считалась большой звездой и надеждой еще по юниорам, и ее потеря виделась серьезным ударом по нашей сборной. Обычно мы теряем тех, кто очевидно проигрывает конкуренцию внутри страны. Во-вторых, во Франции она стала олимпийской чемпионкой, а таких высот ни до, ни после не добивался ни один иностранец, ранее катавшийся за нашу команду (если не брать в расчет вынужденных переселенцев после распада СССР). Так в чем были причины разрыва Анисиной с Ильей Авербухом, как она нашла себя в Лионе и чем занимается сейчас?

Анисина — сестра и дочь хоккеистов Анисиных

Москвичка Анисина родилась в спортивной семье: отец — хоккеист, мама — бывшая парница. Родной брат Анисиной Михаил — тоже хоккеист, наверняка известен вам по яркой игре за московское «Динамо» и оперным ариям на Матчах звезд КХЛ. Поэтому выход на лед для Марины был делом времени, а долго откладывать Анисины не любили. Уже с двух лет она начала пробовать свои силы на коньках, с четырех — полноценно тренироваться. Сначала, как и все, пошла в одиночное. Но в девять всерьез осознала свою мечту стать чемпионкой и по совету тренера пошла в парное катание — специалист видела в ней все данные парницы. Кто знает, чего Марина смогла бы достичь в парах, но карьеры в этой дисциплине у нее не случилось. Категорически против была мама. Она сама как парница знала, насколько это травмоопасный вид спорта и что такие страдания организма не стоят никаких олимпийских наград.

В качестве альтернативы выбрали танцы. Здесь нет подкруток и выбросов — самых рискованных элементов парного катания. А значит, по идее должно быть безопаснее. Практически сразу для Анисиной подобрали подходящего партнера — им стал не по годам рослый Илья Авербух. Пара быстро нашла общий язык и, пусть за пределами катка не всегда ладила, на льду выглядела как единое целое. Дуэт Марина Анисина/Илья Авербух — последний выпуск золотой советской школы танцев на льду. Наша страна была инициатором того, что этот вид спорта вошел в олимпийскую программу наравне с другими видами фигурного катания и долгое время была законодателем мод в них. Но в 1980-е наметился кризис идей, нужны были свежие лица, талантливые юниоры. И на Анисину с Авербухом возлагались в этом плане большие надежды. И ребята их вполне оправдывали!

Гвердаль Пейзера и Марина Анисина. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Авербух бросил Анисину ради своей возлюбленной

Две победы на юниорских чемпионатах мира, успехи на взрослом чемпионате СССР, патронат Татьяны Тарасовой... У них было все, чтобы стать легендами на долгие годы и побеждать на турнирах самого высокого уровня. Все разрушило чувство, которое человек контролировать не в силах, — любовь. Авербух без памяти увлекся Ириной Лобачевой, которая тогда выступала с Алексеем Поспеловым. Интерес был взаимным, и тренерам с трудом удавалось гасить пыл молодых людей. С падением СССР пали и последние преграды на пути к личному счастью — если раньше фигуристов удавалось удержать вместе ради идей о важности их побед для государства, то теперь все эти идеологические конструкты оказались в прошлом. Авербух решает, что готов кататься вместе только с любимой, а Анисина, несмотря на талант, остается невостребованной. Ей подобрали после долгих раздумий нового партнера, но долгим их путь не стал.

Изначально в перспективы дуэта Марины с Сергеем Сахновским не верилось, а после того, как последний решается на переезд в Израиль, окончательно стало понятно, что будущего у пары нет. Ехать вслед за Сергеем на Землю обетованную Анисина не собиралась и в итоге оказалась одна — других свободных партнеров, готовых с ней выступать, не нашлось вовсе. Полгода она тренировалась в одиночестве, даже без тренеров, поскольку Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов уехали в США. Тренеры и ей посоветовали не ждать у моря погоды, а искать варианты за границей. Реальной альтернативой на тот момент для нее было только завершение карьеры. Зато на Западе нашлось два интересных варианта — свободными были Виктор Краатц из Канады и Гвендаль Пейзера из Франции. Анисина изучала кандидатов по видеоматериалам, присылаемым по почте. Ее оценивали также по видеокассетам. Краатц на письмо не ответил, а вот Пейзера согласился попробовать и позвал к себе в Лион.

Ирина Лобачева и Илья Авербух, Марина Анисина и Гвендаль Пейзера, Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. Фото Getty Images

Судейский скандал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

Получаться у них стало сразу, практически с первой же тренировки. Единственная сложность была в формальностях. Марина и Гвендаль долго спорили по поводу того, какую страну будут представлять. Пейзера наотрез отказался не то что ехать в Россию, но даже выступать под российским флагом. Анисиной не оставалось ничего, кроме как согласиться и стать спортсменкой сборной Франции. Правда, французское гражданство она вызвалась получать только к 1997 году, перед Олимпиадой в Нагано. Опять же вынужденно, поскольку иначе их с Гвендалем не допустили бы до ОИ. При этом российский паспорт Марина все равно сохранила и до сих пор считает себя патриотом родины. Другое дело, что спустя столько лет их у Анисиной теперь две — с Европой ее связывают не менее крепкие воспоминания. Но главное — победные. В первый же год они стали вторыми на национальном чемпионате.

Прорыв случился на Играх в Нагано — третье место на Олимпиаде и ЧЕ, второе — на ЧМ. В конкурентах — тот самый Краатц, выбравший в итоге Ше-Линн Бурн и Лобачева с Авербухом. Особенно напряженные отношения были с последними, и весь следующий олимпийский цикл прошел под фокусом их прямого соперничества. Победы Анисиной и Пейзера сменяли успехи Лобачевой и Авербуха, триумф Ирины и Ильи — моменты славы Марины и Гвендаля. Пиком стали Игры 2002 в Солт-Лейк-Сити, вокруг которых до сих пор много споров. Одни считают, что причиной поражения российского дуэта стала небольшая ошибка партнерши, другие уверены в заговоре. Все потому, что, по данным следствия, Анисина и Пейзера стали косвенными участниками судейского скандала. Якобы в обмен на их победу, по утверждениям сторонников теории, французский арбитр Мари-Рейн Ле Гунь, судившая парное катание, поставила на первое место российскую пару Елена Бережная/Антон Сихарулидзе...

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото Global Look Press

Две свадьбы с Никитой Джигурдой и тренерская карьера

Анисина все отрицает, хотя совсем отрицать ее непричастность к происходящему трудно. Анисина была вовлечена в дальнейшие разбирательства, поскольку она была знакома с криминальным авторитетом Алимжаном Тохтахуновым, которого и обвиняли в подкупе судей и «организации» победы французских фигуристов на Олимпиаде. Тем не менее следствие зашло в тупик, и если в парах канадцам выдали второй комплект золотых медалей, то в танцах Авербух и Лобачева так и остались с серебром. Получается, Илья проиграл главную битву жизни своей бывшей партнерше в обмен на любовь, которая тоже не стала вечной. Уже в 2007-м Илья и Ирина развелись. Марина также в плане личной жизни времени не теряла. Вся страна следила за ее романом с эпатажным актером Никитой Джигурдой. Они резко ссорились и так же резко мирились и дважды устраивали свадьбу.

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото Global Look Press