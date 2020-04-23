«Зулейха открывает глаза» и «Цветы для Элджерона». Слуцкая рассказала о пяти своих любимых книгах

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась списком из пяти своих любимых книг.

Я люблю читать, а ещё оказалось, что люблю составлять списки для вас?. Потому решила поделиться с вами любимыми книгами. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять?

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Так сложилось, что я люблю тяжелые книги. Но разбавляю их более простой литературой. Из последнего:

1."Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной

2. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург

3. «История одной зечки и других заключённых» Екатерины Матвеевой

4. произведения Джоджо Мойес

5 «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза