«Зулейха открывает глаза» и «Цветы для Элджерона». Слуцкая рассказала о пяти своих любимых книгах
11:22
Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась списком из пяти своих любимых книг.
Я люблю читать, а ещё оказалось, что люблю составлять списки для вас?. Потому решила поделиться с вами любимыми книгами. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять?
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Так сложилось, что я люблю тяжелые книги. Но разбавляю их более простой литературой. Из последнего:
1."Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной
2. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург
3. «История одной зечки и других заключённых» Екатерины Матвеевой
4. произведения Джоджо Мойес
5 «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза